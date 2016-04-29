حظك اليوم توقعات الأبراج الجمعة 29 إبريل

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 29 إبريل

برج الأسد على الصعيد المهنى...

برج الأسد على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج الثور حظك اليوم الجمعة 29\4\2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>يتوقع أن تكون الفترة المقبلة أفضل بكثير مما كنت تتخيل، كذلك يفضل أن تتقبل فكرة التغييرات التى تحدث حالياً ولا تعترض كثيراً حتى لا يشعر مديرك فى العمل بأنك غير مقدر للوضع الحالى>لقاء قريب مع الحبيب، حاول أن تستثمره جيداً، ولا تدع الحياة تمر هكذا دون أن تقضى معه أفضل الأيام، حتى لاتندم فيما بعد على هذه الفترة التى مرت هكذا>يتوقع أن تكون الفترة المقبلة سيئة جداً على مستوى الصحة، فمن الأفضل أن تراعى كل الضغوط التى تتعرض لها بأن تحصل على إجازة طويلة>يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات تحديداً على مستوى العمل، ومن الأفضل أن تتعمل معها بشكل جدى.> تحاول البحث عن شئ صغير وسط أشياء كثيرة وضخمة، لا تحاول أن تشتت ذهنك فربما يؤثر ذلك على عملك الفترة القادمة، تبدو مرهقًا منذ فترة كبيرة ومزاجك لا يتوافق مع أمور العمل على الإطلاق، لذا يجب أن تبدأ الآن وضع قواعد لنفسك تسير عليها الفترة القادمة.

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رج الثور على الصعيد الصحى:

برج الثور على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 29\4\2016

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برج الجوزاء على الصعيد المهني:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج الحمل حظك اليوم الجمعة 29\4\2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

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برج الحمل على الصعيد الصحى:

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم برج الجدى الجمعة 29 /4/2016

الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 29/4/2016

الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

برج السرطان حظك اليوم الجمعة 29/4 /2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

السرطان على الصعيد العاطفي:

السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29 / 4/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم العذراء ليوم الجمعة 2016/4/29

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 29 إبريل

برج العقرب على الصعيد المهنى..



>برج العقرب على الصعيد العاطفى..



>على الصعيد الصحى.

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم برج القوس الجمعة 29/ 4/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

حظك اليوم الميزان ليوم الجمعة 2016/4/29

حظك اليوم لبرج الميزان:

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>زيادة وزنك الفترة الماضية جعلك تبدو دائمًا بصحة غير جيدة، حتى أنك أصبحت غير قادر على السير لمسافة قليلة، لذا من الأفضل أن تسير يوميًا لمدة نصف ساعة، كما أن السير على نظام غذائى معين سيجعلك شخصًا نحيفًا وبصحة أفضل كثيرًا.> العودة إلى قصة حب قديمة يعد أمرًا لا طائل من ورائه، فأنت كثير التفكير فى العلاقات العاطفية، لا تحاول أن تؤذى نفسك بكثرة التفكير فربما يساعدك تذكر ما هو قديم على الدخول فى مرحلة اكتئاب يصعب الخروج منها بعد ذلك،لا تبحث عن الحب كثيرًا ففى الوقت المناسب سيأتى لك.> الاقتراض من أجل شراء سيارة يعد أمرًا غير جيدًا، فإذا شعرت بالرغبة فى أن تقترض من الأفضل أن تقترض لشراء شئ كبير وقيّم وليس شيئًا زائدًا، الوقت مناسب لإدخار بعض الأموال خوفًا من الدخول فى ضائقة مالية قد يصل مداها إلى ما لا يحمد عقباه.> وضعك فى العمل الآن غير مستقر إطلاقًا، فبعض الأوضاع المقلقة تحيط بك بشكل بات يؤرقكك، اجتهد فى عملك ولا تجعل أحد يأخذ انطباعا سلبيا عنك واترك الباقى يسير كما هو، ربما تنضبط الأمور بعض الشىء فى الفترة القادمة لكن يجب عليك ألا تقلق.> تشعر بآلالام فى العظام كثيرة، أصبحت لا تقوى على الحركة وممارسة الرياضات الصعبة مثلما كنت تفعل فى الماضى، عليك الذهاب إلى الطبيب فورًا الفترة القادمة كى تطمئن على صحتك، فالوضع الآن يثير القلق كثيرًا على صحتك، احترس من الفترة القادمة كثيرًا.> علاقتك مع شريكك غير جيدة وأصبح بها العديد من المشاكل، لا تجعل الآخرين يتدخلون بينك وبين شريكك كثيرًا فى أمور يجب أن تكون سرية بينكما، من الأفضل وضع مبادئ كى تسير عليها الفترة القادمة، فالوضع أصبح غير جيد إذا كانت العلاقة لا تريحك فاتركها فورًا.> تذهب اليوم لتشترى بعض الملابس الخاصة بمناسبة ما، مفاجأة لم تكن تتوقعها ستسمعها اليوم، إذا كنت من محبى الحفلات فسعيًا لتحسن نفسيتك يمكنك الذهاب إلى الحفلات الفترة القادمة مع أصدقائك، وضعك النفسى يحتاج إلى تغيير لذلك من الأفضل أخذ بعض الأيام إجازة من عملك كى ترتاح قليلا.تعاملك بطريقة غير جيدة مع زملائك جعل العديد من الخلافات تحدث بينكما، كما أنه جعلك شخصًا مكروهًا، إذا كنت تنوى الجلوس فى منصبك كثيرًا حافظ على علاقاتك بالآخرين فإن أهميتها تُعد كبيرة جدًا، لا تشعر الآخرين وكأنك شخص فريد لم تلد أحد مثله، فربما تحدث لك مضايقات.>صحتك غير جيدة نتيجة تناولك لعدد من الوجبات التى تسبب لك الآلام بالمعدة، حافظ على رشاقتك وحاول أن تذهب إلى أحد الأندية الرياضية كى تمارس بعض التمارين الخفيفة التى من المفترض أن تجعل جسدك أفضل، إذا كنت من محبى اليوجا فيجب على الفور أن تمارسها.> العلاقة العاطفية الجديدة التى تلوح فى الأفق غير مناسبة لك على الإطلاق، إذا كنت تنوى أن تأخذ خطوة جادة بشأن علاقتك العاطفية فمن الأفضل صرف النظر عن هذه العلاقة بأكملها، حاول أن تجدد من نفسك وبعض الصفات غير المفضلة لدى البعض بداخلك.> التجديد من مظهرك سيجعلك شخصًا أفضل، عادة أنت لا تهتم بملابسك ومظهرك، لذا إذا كنت تنوى أن تبدأ الفترة القادمة مرحلة جديدة فتجديد الأزياء التى ترتديها ستكون خطوة هامة، الاشتراك فى أحد الأندية الرياضية سيجعلك أفضل جسدًا وصحة.>الحصول على إجازة فى الوقت الحالى من أفضل القرارات الصحيحة التى اتخذتها طوال مشوارك المهنى، تقدير عملك وتقييم أدائك المهنى، ومعرفة نقاط الضعف واحتياجاتك فى الوقت الحالى حتى تعود إلى ريادتك، وتحديد هدفك فى هذه المرحلة ومعرفة كيف تنقى ذهنك ليستعيد طاقته سيعود عليك بكثير من النفع والأفكار إلى ستطور من وضعك فى العمل.>اكتشاف نقاط الضعف فى علاقتك بشريك حياتك، يساعد على تقويم العلاقة وإصلاحها، والتأكد من قوة موقفك ومشاعرك التى تدفعك دائماً نحو تفهم أوضاع شريك حياتك واستيعاب تقلباته المزاجية، تجعل علاقتك بالحبيب فى تحسن، والابتعاد عن الحبيب لفترة لتقييم العلاقة تساعد جميع الأطراف على التأكد من مدى قوة العلاقة واستمراريتها.>الأطعمة التى تعطى طاقة، هى سلاحك القادم للتخلص من مشاعر الكسل التى تسيطر عليك فى بعض الوقات، والعودة إلى ممارسة بعض الرياضات القديمة بالنسبة لك مثل التنس وكرة القدم تعيد إليك لياقتك البدنية وقوتك المعهودة، واظب على هذه العادات.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى تواجده فى مرحلة من التقدير الكافى والمنطقى للذات والابتعاد عن حالة الاحتمالات التى سيطرت عليه منذ فترة طويلة، والتأكد من مشاعره تجاه شريك حياته يضعه على الطريق الصحيح فى تقييم علاقته بشكل صحيح.الاكتفاء بفكرة واحدة مع امتلاك آليات التنفيذ، أفضل كثيراً من تعدد الأفكار دون الخروج بواحدة فقط إلى أرض الواقع، لا يمكن أن يمتلك شخص القدرة على تعدد الأفكار وتنفيذها بسرعة فى أن واحد، وأن تواجد ذلك فلابد من تقسيم الوقت حتى تخرج بنتائج عملية، تبرز حجم كفاءتك المهنية المعروفة عنك، لكن التفكير المشوش يقلل منها فى بعض الأحيان.>احتواء شريك حياتك فى جميع انفعالاته وتقبلها كما هى دون أن تلقى عليه كلمات العتاب أثناء شعوره بالضيق، دليل على رقى مشاعرك وتفهمك لاحتياجات حبيبك، وتأقلمك على الوضع فى علاقتك بالحبيب فى جميع الأوقات مؤشر على جديتك فى العلاقة التى تكبر يوماً بعد يوم دون أن تشعر بالملل، الجدية فى المشاعر أهم كثيراً من التعبير عنها.>الاستمرار فى السهر لفترات طويلة والتفكير المستمر، يوثر على حالتك الصحية بشكل عام، حتى أن كنت تفكر فى أشياء تسعد قلبك، السهر فى حد ذاته يضغط على جهازك العصبى، ويؤثر على نسبة تركيزك فى العمل، تحتاج إلى إعادة ضبط يومك وتحديد ساعات كافية من النوم.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة مميزة فى حياته، يعرف فيها كيف يخطط لمستقبله المهنى وما هى طبيعة الأفكار التى يمكن تنفيذها بسهولة وتثرى خبرته المهنية، والاستمتاع بتفاصيل علاقته بشريك حياته يزيد من شعوره بالراحة النفسية.>الامتناع عن الحديث مع بعض الأشخاص الذين يتسببون فى إزعاجك دائماً نوع من أنواع الترفع، لكن الاستمرار فى هذا الأسلوب دون أن تأخذ رد فعلى حقيقى مع تكرار أخطائهم معك، لن يفيدك فى الحفاظ على مكانتك، معظم المشكلات المهنية تحتاج إلى حكمة فى التعامل ومعرفة متى ترد على الإساءة ومدى تتجاهلها، ومتى تتنازل عن حقك.>التفاعل مع شخص فى اهتماماته التى تبعد تماماً عن اهتماماتك من أول علامات الحب، أساليب التعبير عن الحب متنوعة والاهتمامات المشتركة أحد هذه الأساليب تتعامل مع المواقف التى تجبرك على الإفصاح عن مشاعرك بنوع من الذكاء والحكمة، لكن مشاعر ستهزمك قريباً وستتخذ خطوات جادة فى هذه العلاقة التى انتظرتها منذ فترة.>الاستماع إلى الموسيقى كثيراً، واختيار أنواع من موسيقى الابتهالات والموسيقى الصوفية تخلصك من الضغوط العصبية التى تسيطر عليك فى معظم الأحيان، والتواجد فى أماكن بها كثير من الخضرة تساعدك فى التخلص من التوتر، وساعات النوم الكافية هى الحل للتخلص من الإرهاق المسيطر عليك.>يتوقع علما الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة مميزة فى حياته يترقى فيها إلى حد الاكتفاء بالمشاعر فقط، يحاول مولود السرطان أن يتغاضى عن كافة المشكلات العملية، ليستمتع باللحظات الأولى فى علاقة عاطفية جديدة تسعد قلبه للغاية والاكتفاء بالموسيقى يزيل أثار الإرهاق والقلق.>أمورك فى محيط العمل لا تسير على ما يرام منذ فترة يبشرك الفلك ببداية انفراجة بدءً من اليوم ولكن عليك أن تضع جدول زمنى واضح للفترة القادمة حتى لا تتعرض للمشاكل مرة أخرى.>ربما تنجذب إلى شخص من خلفية ثقافية مختلفة عنك لا تخشى التغيير ولا تبتعد عن علاقة حب قد تكون صادقة وتؤدى إلى تغيير كبير فى حياتك بالكامل.>تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام حاول أن تحافظ على ذلك ولا تنغمس فى العادات الصحية السيئة التى قد تؤدى بك إلى مشاكل فى الجهاز الهضمى. بعض التمارين الرياضية الخفيفة فى اليوم سوف تساعدك بشكل كبير على تحسن صحتك النفسية.>تعلم من دروس الماضى ولا تكرر نفس الأخطاء مره أخرى. تضع ثقتك فى اشخاص لا تستحقها وتهمل من يحبك بصدق، يجب أن تفكر بحكمة وتستمتع إلى صوت قلبك هذه الأيام فسوف يرشدك نحو الطريق الصحيح.>يعتبر هذا البرج من اكثر الأبراج العملية التى ترفض تدخل العواطف فى العمل، لذلك هم دائماً ما ينجحون فى اعمالهم ويتخطون الصعاب، لكن فى هذه الفترة ستنقلب الأوضاع، وسيتراجعون قليلاً فى عملهم لذلك عليهم أن يكونوا اكثر هدوءاً لأنها مجرد أمور زائلة ستمر سريعاً.>الحب سيكون طوق نجاتهم، وسيشعرون أن حياتهم العاطفية تتحسن ومن الممكن أن يقبلون على اتخاذ خطوة إيجابية نحو تحقيق حلمهم فى الزواج الرسمى.>يجب أن يلتزموا بتعليمات الطبيب حتى يتخطون اى مشاكل صحية قد يتعرضون لها.يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج العملية التى ترفض تدخل العواطف فى العمل، لذلك هم دائماً ما ينجحون فى أعمالهم ويتخطون الصعاب، لكن فى هذه الفترة ستنقلب الأوضاع، وسيتراجعون قليلاً فى عملهم.>أزمة طارئة تمر بها مؤخرا فى العمل، ولكنك ستقدر على تجاوز الأزمة وسرعان ما تحصل على فرصة جديدة فى العملـ، وتقدر خلال هذه الفترة على أن تثبت نفسك بشكل جيد.>يتوقع أن يكون هناك لقاء مرتقب مع الحبيب، ربما ستتغير فيه كافة الأمور التى قد أزعجتك فى الفترة الأخيرة، وتتبادلا فى هذه الجلسة أطراف الحديث ومن المتوقع أن تتخلص من كل المشاكل التى واجهتك مؤخراً.>حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، ولا تدع الحياة تمر هكذا دون أن تحصل على قسط كافِ من الراحة الذى يضمن لك فيما بعد أن تكون صحتك جيدة>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على صعيد العمل والصحة، وكذلك فيما يتعلق بالأسرة.>يبدو أن حياتك المهنية لا تسير وفقًا للخطة التى وضعتها عليك أن تكون مرن قليلًا فقد حان وقت التغيير لا تأسف على الماضى فقد تعلمت منه العديد من التجارب التى سوف تساعدك بشكل كبير على تخطى العقبات والوصول للنجاح.>سوف تقضى أوقات سعيدة للغاية مع شريك حياتك اليوم بعد فترة من البعد والاشتياق عليك ألا تفكر فيما سيحدث بعد ذلك فقط استمتع باللحظة الحالية.>قد تعانى من مشاكل فى القولون العصبى بسبب كثرة التوتر والضغوطات وعدم قدرتك على السيطرة عليها. يجب أن تتحلى بالهدوء قليلًا حتى لا تدخل دوامات صحية أنتَ فى غنى عنها.>عليك أن تتحلى بالهدوء حتى تمر تلك الفترة بسلام ولا تنزعج من التغيير بل على العكس تقبله بصدر رحب فقد ينقلك إلى آفاق جديدة نحو تحقيق النجاح والانجازات.>الخوف من المستقبل الوظيفى من أكثر الأشياء التى طالما واجهت هذا البرج وأرقت حياته، لكن لا داعى لترك مساحة لهذه المخاوف لأنها ليس لها وجود فى الواقع، فهذه الأيام هى أيام حظها.>بالنسبة للحياة العاطفية فهم سيتمتعون بكثير من الاستقرار والهدوء وسيكونوا من أكثر الأبراج المحظوظة فى الحب هذه الأيام لأن كل احلامهم فى تكوين أسرة مستقرة وسعيدة ستتحقق فى هذه الفترة.>يجب أن يلتزموا كثيراً بحياتهم الصحية ويتبعون تعليمات الطبيب حتى لا يدخلون فى مشاكل صحية كبرى.>لا داعى للخوف بالنسبة لمستقبلهم العملى، فسيحققون الكثير من النجاحات فى الفترات القادمة بأقل مجهود ممكن، كما سيحصلون على المنصب الذى طالما حلموا به.