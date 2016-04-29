حظك اليوم توقعات الأبراج الجمعة 29 إبريل

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 29 إبريل
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برج الأسد على الصعيد المهنى...
>يتوقع أن تكون الفترة المقبلة أفضل بكثير مما كنت تتخيل، كذلك يفضل أن تتقبل فكرة التغييرات التى تحدث حالياً ولا تعترض كثيراً حتى لا يشعر مديرك فى العمل بأنك غير مقدر للوضع الحالى
برج الأسد على الصعيد العاطفى
>لقاء قريب مع الحبيب، حاول أن تستثمره جيداً، ولا تدع الحياة تمر هكذا دون أن تقضى معه أفضل الأيام، حتى لاتندم فيما بعد على هذه الفترة التى مرت هكذا
على الصعيد الصحى..
>يتوقع أن تكون الفترة المقبلة سيئة جداً على مستوى الصحة، فمن الأفضل أن تراعى كل الضغوط التى تتعرض لها بأن تحصل على إجازة طويلة
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات تحديداً على مستوى العمل، ومن الأفضل أن تتعمل معها بشكل جدى.
برج الثور حظك اليوم الجمعة 29\4\2016
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برج الثور على الصعيد المهني:
> تحاول البحث عن شئ صغير وسط أشياء كثيرة وضخمة، لا تحاول أن تشتت ذهنك فربما يؤثر ذلك على عملك الفترة القادمة، تبدو مرهقًا منذ فترة كبيرة ومزاجك لا يتوافق مع أمور العمل على الإطلاق، لذا يجب أن تبدأ الآن وضع قواعد لنفسك تسير عليها الفترة القادمة.
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رج الثور على الصعيد الصحى:
>زيادة وزنك الفترة الماضية جعلك تبدو دائمًا بصحة غير جيدة، حتى أنك أصبحت غير قادر على السير لمسافة قليلة، لذا من الأفضل أن تسير يوميًا لمدة نصف ساعة، كما أن السير على نظام غذائى معين سيجعلك شخصًا نحيفًا وبصحة أفضل كثيرًا.
برج الثور على الصعيد العاطفى:
> العودة إلى قصة حب قديمة يعد أمرًا لا طائل من ورائه، فأنت كثير التفكير فى العلاقات العاطفية، لا تحاول أن تؤذى نفسك بكثرة التفكير فربما يساعدك تذكر ما هو قديم على الدخول فى مرحلة اكتئاب يصعب الخروج منها بعد ذلك،لا تبحث عن الحب كثيرًا ففى الوقت المناسب سيأتى لك.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
> الاقتراض من أجل شراء سيارة يعد أمرًا غير جيدًا، فإذا شعرت بالرغبة فى أن تقترض من الأفضل أن تقترض لشراء شئ كبير وقيّم وليس شيئًا زائدًا، الوقت مناسب لإدخار بعض الأموال خوفًا من الدخول فى ضائقة مالية قد يصل مداها إلى ما لا يحمد عقباه.
برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 29\4\2016
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برج الجوزاء على الصعيد المهني:
> وضعك فى العمل الآن غير مستقر إطلاقًا، فبعض الأوضاع المقلقة تحيط بك بشكل بات يؤرقكك، اجتهد فى عملك ولا تجعل أحد يأخذ انطباعا سلبيا عنك واترك الباقى يسير كما هو، ربما تنضبط الأمور بعض الشىء فى الفترة القادمة لكن يجب عليك ألا تقلق.
برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
> تشعر بآلالام فى العظام كثيرة، أصبحت لا تقوى على الحركة وممارسة الرياضات الصعبة مثلما كنت تفعل فى الماضى، عليك الذهاب إلى الطبيب فورًا الفترة القادمة كى تطمئن على صحتك، فالوضع الآن يثير القلق كثيرًا على صحتك، احترس من الفترة القادمة كثيرًا.
برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:
> علاقتك مع شريكك غير جيدة وأصبح بها العديد من المشاكل، لا تجعل الآخرين يتدخلون بينك وبين شريكك كثيرًا فى أمور يجب أن تكون سرية بينكما، من الأفضل وضع مبادئ كى تسير عليها الفترة القادمة، فالوضع أصبح غير جيد إذا كانت العلاقة لا تريحك فاتركها فورًا.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
> تذهب اليوم لتشترى بعض الملابس الخاصة بمناسبة ما، مفاجأة لم تكن تتوقعها ستسمعها اليوم، إذا كنت من محبى الحفلات فسعيًا لتحسن نفسيتك يمكنك الذهاب إلى الحفلات الفترة القادمة مع أصدقائك، وضعك النفسى يحتاج إلى تغيير لذلك من الأفضل أخذ بعض الأيام إجازة من عملك كى ترتاح قليلا.
برج الحمل حظك اليوم الجمعة 29\4\2016
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برج الحمل على الصعيد المهني: تعاملك بطريقة غير جيدة مع زملائك جعل العديد من الخلافات تحدث بينكما، كما أنه جعلك شخصًا مكروهًا، إذا كنت تنوى الجلوس فى منصبك كثيرًا حافظ على علاقاتك بالآخرين فإن أهميتها تُعد كبيرة جدًا، لا تشعر الآخرين وكأنك شخص فريد لم تلد أحد مثله، فربما تحدث لك مضايقات.
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برج الحمل على الصعيد الصحى:
>صحتك غير جيدة نتيجة تناولك لعدد من الوجبات التى تسبب لك الآلام بالمعدة، حافظ على رشاقتك وحاول أن تذهب إلى أحد الأندية الرياضية كى تمارس بعض التمارين الخفيفة التى من المفترض أن تجعل جسدك أفضل، إذا كنت من محبى اليوجا فيجب على الفور أن تمارسها.
برج الحمل على الصعيد العاطفى:
> العلاقة العاطفية الجديدة التى تلوح فى الأفق غير مناسبة لك على الإطلاق، إذا كنت تنوى أن تأخذ خطوة جادة بشأن علاقتك العاطفية فمن الأفضل صرف النظر عن هذه العلاقة بأكملها، حاول أن تجدد من نفسك وبعض الصفات غير المفضلة لدى البعض بداخلك.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
> التجديد من مظهرك سيجعلك شخصًا أفضل، عادة أنت لا تهتم بملابسك ومظهرك، لذا إذا كنت تنوى أن تبدأ الفترة القادمة مرحلة جديدة فتجديد الأزياء التى ترتديها ستكون خطوة هامة، الاشتراك فى أحد الأندية الرياضية سيجعلك أفضل جسدًا وصحة.
حظك اليوم برج الجدى الجمعة 29 /4/2016
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الجدى على الصعيد المهني:
>الحصول على إجازة فى الوقت الحالى من أفضل القرارات الصحيحة التى اتخذتها طوال مشوارك المهنى، تقدير عملك وتقييم أدائك المهنى، ومعرفة نقاط الضعف واحتياجاتك فى الوقت الحالى حتى تعود إلى ريادتك، وتحديد هدفك فى هذه المرحلة ومعرفة كيف تنقى ذهنك ليستعيد طاقته سيعود عليك بكثير من النفع والأفكار إلى ستطور من وضعك فى العمل.
على الصعيد العاطفي:
>اكتشاف نقاط الضعف فى علاقتك بشريك حياتك، يساعد على تقويم العلاقة وإصلاحها، والتأكد من قوة موقفك ومشاعرك التى تدفعك دائماً نحو تفهم أوضاع شريك حياتك واستيعاب تقلباته المزاجية، تجعل علاقتك بالحبيب فى تحسن، والابتعاد عن الحبيب لفترة لتقييم العلاقة تساعد جميع الأطراف على التأكد من مدى قوة العلاقة واستمراريتها.
برج الجدى على الصعيد الصحى:
>الأطعمة التى تعطى طاقة، هى سلاحك القادم للتخلص من مشاعر الكسل التى تسيطر عليك فى بعض الوقات، والعودة إلى ممارسة بعض الرياضات القديمة بالنسبة لك مثل التنس وكرة القدم تعيد إليك لياقتك البدنية وقوتك المعهودة، واظب على هذه العادات.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى تواجده فى مرحلة من التقدير الكافى والمنطقى للذات والابتعاد عن حالة الاحتمالات التى سيطرت عليه منذ فترة طويلة، والتأكد من مشاعره تجاه شريك حياته يضعه على الطريق الصحيح فى تقييم علاقته بشكل صحيح.
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 29/4/2016
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الدلو على الصعيد المهني:الاكتفاء بفكرة واحدة مع امتلاك آليات التنفيذ، أفضل كثيراً من تعدد الأفكار دون الخروج بواحدة فقط إلى أرض الواقع، لا يمكن أن يمتلك شخص القدرة على تعدد الأفكار وتنفيذها بسرعة فى أن واحد، وأن تواجد ذلك فلابد من تقسيم الوقت حتى تخرج بنتائج عملية، تبرز حجم كفاءتك المهنية المعروفة عنك، لكن التفكير المشوش يقلل منها فى بعض الأحيان.
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على الصعيد العاطفي:
>احتواء شريك حياتك فى جميع انفعالاته وتقبلها كما هى دون أن تلقى عليه كلمات العتاب أثناء شعوره بالضيق، دليل على رقى مشاعرك وتفهمك لاحتياجات حبيبك، وتأقلمك على الوضع فى علاقتك بالحبيب فى جميع الأوقات مؤشر على جديتك فى العلاقة التى تكبر يوماً بعد يوم دون أن تشعر بالملل، الجدية فى المشاعر أهم كثيراً من التعبير عنها.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
>الاستمرار فى السهر لفترات طويلة والتفكير المستمر، يوثر على حالتك الصحية بشكل عام، حتى أن كنت تفكر فى أشياء تسعد قلبك، السهر فى حد ذاته يضغط على جهازك العصبى، ويؤثر على نسبة تركيزك فى العمل، تحتاج إلى إعادة ضبط يومك وتحديد ساعات كافية من النوم.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة مميزة فى حياته، يعرف فيها كيف يخطط لمستقبله المهنى وما هى طبيعة الأفكار التى يمكن تنفيذها بسهولة وتثرى خبرته المهنية، والاستمتاع بتفاصيل علاقته بشريك حياته يزيد من شعوره بالراحة النفسية.
برج السرطان حظك اليوم الجمعة 29/4 /2016
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برج السرطان على الصعيد المهني:
>الامتناع عن الحديث مع بعض الأشخاص الذين يتسببون فى إزعاجك دائماً نوع من أنواع الترفع، لكن الاستمرار فى هذا الأسلوب دون أن تأخذ رد فعلى حقيقى مع تكرار أخطائهم معك، لن يفيدك فى الحفاظ على مكانتك، معظم المشكلات المهنية تحتاج إلى حكمة فى التعامل ومعرفة متى ترد على الإساءة ومدى تتجاهلها، ومتى تتنازل عن حقك.
السرطان على الصعيد العاطفي:
>التفاعل مع شخص فى اهتماماته التى تبعد تماماً عن اهتماماتك من أول علامات الحب، أساليب التعبير عن الحب متنوعة والاهتمامات المشتركة أحد هذه الأساليب تتعامل مع المواقف التى تجبرك على الإفصاح عن مشاعرك بنوع من الذكاء والحكمة، لكن مشاعر ستهزمك قريباً وستتخذ خطوات جادة فى هذه العلاقة التى انتظرتها منذ فترة.
السرطان على الصعيد الصحى:
>الاستماع إلى الموسيقى كثيراً، واختيار أنواع من موسيقى الابتهالات والموسيقى الصوفية تخلصك من الضغوط العصبية التى تسيطر عليك فى معظم الأحيان، والتواجد فى أماكن بها كثير من الخضرة تساعدك فى التخلص من التوتر، وساعات النوم الكافية هى الحل للتخلص من الإرهاق المسيطر عليك.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>يتوقع علما الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة مميزة فى حياته يترقى فيها إلى حد الاكتفاء بالمشاعر فقط، يحاول مولود السرطان أن يتغاضى عن كافة المشكلات العملية، ليستمتع باللحظات الأولى فى علاقة عاطفية جديدة تسعد قلبه للغاية والاكتفاء بالموسيقى يزيل أثار الإرهاق والقلق.
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29 / 4/2016
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برج الحمل على الصعيد المهني:
>أمورك فى محيط العمل لا تسير على ما يرام منذ فترة يبشرك الفلك ببداية انفراجة بدءً من اليوم ولكن عليك أن تضع جدول زمنى واضح للفترة القادمة حتى لا تتعرض للمشاكل مرة أخرى.
على الصعيد العاطفي:
>ربما تنجذب إلى شخص من خلفية ثقافية مختلفة عنك لا تخشى التغيير ولا تبتعد عن علاقة حب قد تكون صادقة وتؤدى إلى تغيير كبير فى حياتك بالكامل.
برج الحمل على الصعيد الصحي:
>تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام حاول أن تحافظ على ذلك ولا تنغمس فى العادات الصحية السيئة التى قد تؤدى بك إلى مشاكل فى الجهاز الهضمى. بعض التمارين الرياضية الخفيفة فى اليوم سوف تساعدك بشكل كبير على تحسن صحتك النفسية.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>تعلم من دروس الماضى ولا تكرر نفس الأخطاء مره أخرى. تضع ثقتك فى اشخاص لا تستحقها وتهمل من يحبك بصدق، يجب أن تفكر بحكمة وتستمتع إلى صوت قلبك هذه الأيام فسوف يرشدك نحو الطريق الصحيح.
حظك اليوم العذراء ليوم الجمعة 2016/4/29
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حظك اليوم لبرج العذراء:
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على الصعيد المهني:
>يعتبر هذا البرج من اكثر الأبراج العملية التى ترفض تدخل العواطف فى العمل، لذلك هم دائماً ما ينجحون فى اعمالهم ويتخطون الصعاب، لكن فى هذه الفترة ستنقلب الأوضاع، وسيتراجعون قليلاً فى عملهم لذلك عليهم أن يكونوا اكثر هدوءاً لأنها مجرد أمور زائلة ستمر سريعاً.
على الصعيد العاطفي:
>الحب سيكون طوق نجاتهم، وسيشعرون أن حياتهم العاطفية تتحسن ومن الممكن أن يقبلون على اتخاذ خطوة إيجابية نحو تحقيق حلمهم فى الزواج الرسمى.
على الصعيد الصحي:
>يجب أن يلتزموا بتعليمات الطبيب حتى يتخطون اى مشاكل صحية قد يتعرضون لها.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء: يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج العملية التى ترفض تدخل العواطف فى العمل، لذلك هم دائماً ما ينجحون فى أعمالهم ويتخطون الصعاب، لكن فى هذه الفترة ستنقلب الأوضاع، وسيتراجعون قليلاً فى عملهم.
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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 29 إبريل
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برج العقرب على الصعيد المهنى..
>أزمة طارئة تمر بها مؤخرا فى العمل، ولكنك ستقدر على تجاوز الأزمة وسرعان ما تحصل على فرصة جديدة فى العملـ، وتقدر خلال هذه الفترة على أن تثبت نفسك بشكل جيد.
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>برج العقرب على الصعيد العاطفى..
>يتوقع أن يكون هناك لقاء مرتقب مع الحبيب، ربما ستتغير فيه كافة الأمور التى قد أزعجتك فى الفترة الأخيرة، وتتبادلا فى هذه الجلسة أطراف الحديث ومن المتوقع أن تتخلص من كل المشاكل التى واجهتك مؤخراً.
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>على الصعيد الصحى.
>حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، ولا تدع الحياة تمر هكذا دون أن تحصل على قسط كافِ من الراحة الذى يضمن لك فيما بعد أن تكون صحتك جيدة
توقعات علماء الفلك
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على صعيد العمل والصحة، وكذلك فيما يتعلق بالأسرة.
حظك اليوم برج القوس الجمعة 29/ 4/2016
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برج القوس على الصعيد المهني:
>يبدو أن حياتك المهنية لا تسير وفقًا للخطة التى وضعتها عليك أن تكون مرن قليلًا فقد حان وقت التغيير لا تأسف على الماضى فقد تعلمت منه العديد من التجارب التى سوف تساعدك بشكل كبير على تخطى العقبات والوصول للنجاح.
على الصعيد العاطفي:
>سوف تقضى أوقات سعيدة للغاية مع شريك حياتك اليوم بعد فترة من البعد والاشتياق عليك ألا تفكر فيما سيحدث بعد ذلك فقط استمتع باللحظة الحالية.
برج القوس على الصعيد الصحي:
>قد تعانى من مشاكل فى القولون العصبى بسبب كثرة التوتر والضغوطات وعدم قدرتك على السيطرة عليها. يجب أن تتحلى بالهدوء قليلًا حتى لا تدخل دوامات صحية أنتَ فى غنى عنها.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>عليك أن تتحلى بالهدوء حتى تمر تلك الفترة بسلام ولا تنزعج من التغيير بل على العكس تقبله بصدر رحب فقد ينقلك إلى آفاق جديدة نحو تحقيق النجاح والانجازات.
حظك اليوم الميزان ليوم الجمعة 2016/4/29
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حظك اليوم لبرج الميزان:
على الصعيد المهني:
>الخوف من المستقبل الوظيفى من أكثر الأشياء التى طالما واجهت هذا البرج وأرقت حياته، لكن لا داعى لترك مساحة لهذه المخاوف لأنها ليس لها وجود فى الواقع، فهذه الأيام هى أيام حظها.
على الصعيد العاطفي:
>بالنسبة للحياة العاطفية فهم سيتمتعون بكثير من الاستقرار والهدوء وسيكونوا من أكثر الأبراج المحظوظة فى الحب هذه الأيام لأن كل احلامهم فى تكوين أسرة مستقرة وسعيدة ستتحقق فى هذه الفترة.
على الصعيد الصحي:
>يجب أن يلتزموا كثيراً بحياتهم الصحية ويتبعون تعليمات الطبيب حتى لا يدخلون فى مشاكل صحية كبرى.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:.
>لا داعى للخوف بالنسبة لمستقبلهم العملى، فسيحققون الكثير من النجاحات فى الفترات القادمة بأقل مجهود ممكن، كما سيحصلون على المنصب الذى طالما حلموا به.