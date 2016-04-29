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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 29 /4/2016

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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 29 /4/2016 حظك اليوم برج الجدى الجمعة 29 /4/2016

الجدى على الصعيد المهنى:


>الحصول على إجازة فى الوقت الحالى من أفضل القرارات الصحيحة التى اتخذتها طوال مشوارك المهنى، تقدير عملك و تقييم أدائك المهنى، ومعرفة نقاط الضعف واحتياجاتك فى الوقت الحالى حتى تعود إلى ريادتك، وتحديد هدفك فى هذه المرحلة و معرفة كيف تنقى ذهنك ليستعيد طاقته سيعود عليك بكثير من النفع و الأفكار الى ستطور من وضعك فى العمل.

على الصعيد العاطفي:


>اكتشاف نقاط الضعف فى علاقتك بشريك حياتك، يساعد على تقويم العلاقة وإصلاحها، والتأكد من قوة موقفك ومشاعرك التى تدفعك دائماً نحو تفهم أوضاع شريك حياتك واستيعاب تقلباته المزاجية، تجعل علاقتك بالحبيب فى تحسن ، والابتعاد عن الحبيب لفترة لتقييم العلاقة تساعد جميع الأطراف على التأكد من مدى قوة العلاقة واستمراريتها.

برج الجدى على الصعيد الصحى:


>الأطعمة التى تعطى طاقة، هى سلاحك القادم للتخلص من مشاعر الكسل التى تسيطر عليك فى بعض الأوقات، والعودة إلى ممارسة بعض الرياضات القديمة بالنسبة لك مثل التنس وكرة القدم تعيد إليك لياقتك البدنية و قوتك المعهودة، واظب على هذه العادات.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى تواجده فى مرحلة من التقدير الكافى والمنطقى للذات والابتعاد عن حالة الاحتمالات التى سيطرت عليه منذ فترة طويلة، و التأكد من مشاعره تجاه شريك حياته يضعه على الطريق الصحيح فى تقييم علاقته بشكل صحيح.

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مصر 365

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