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إستديو جيفنشي Givenchy للحواجب، لإمرأة طبيعيّة

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الخميس 28-04-2016 19:35

لإطلالة مميّزة ناعمة وطبيعيّة، عليك برسم وتحديد حاجبيك بالطريقة التي تليق بك، والأفضل ان تعتمدي ماركة مختصة في تقديم الافضل للمرأة مثال جيفنشي التي خصصت استديو للحواجب:

من أجل حواجب مصححة بشكل مثالي !
ميستر براو فيلر يصحح الفراغات و يرسم الحواجب بشكل مثالي . مزود بحبيبات من السيليكون الهجين ، تنشف تركيبته السائلة بسرعة فائقة وتتحول الى بودرة بصورة فورية عند التطبيق .
الحواجب مرسومة وموحدة بشكل طبيعي . تتطابق الفرشاة المنحنية مع شكل الحاجب وتسمح بتطبيق بديهي سهل وسريع متاح للجميع . شرط إختاري اللون حسب لون شعرك .

من أجل حواجب مرتبة طوال النهار !
ميستر براو غروم يمشط وينظم شكل الحواجب بطريقة طبيعية . كما انه يدوم طويلا ، وتركيبته الشفانية الغير لاصقة تنشف بسرعة .مغذى بالفيتامين B5 ، يغلف الحواجب ويعطيها الحجم والكثافة المطلوبة .
النتيجة : ماكياج طبيعي للغاية .

قلم الحواجب : من أجل حواجب مرسومة بشكل مثالي !
هذا القلم يسمح بتطبيق دقيق ومحدد بفضل طرفه الرفيع جدا الذي ينساب بسهولة ويرسم الحواجب بشكل دقيق .تحتوي تركيبته على بودرة التالك والألوان الحادة ، وتعطي نتيجة غير لامعة وناعمة كالبودرة .

آي براو كوتور ديفاينر مضاد للماء من أجل حواجب بارزة وجريئة !
هذا القلم ذو التركيبة الكريم سهل التطبيق يسمح بالحصول على حواجب مرسومة بدقة وأكثر حدة في تمريرة واحدة فقط .الحواجب موحدة اللون وبارزة ، من أجل نتيجة راقية تدوم 8 ساعات .

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سيدتي