إستديو جيفنشي Givenchy للحواجب، لإمرأة طبيعيّة

لإطلالة مميّزة ناعمة وطبيعيّة، عليك برسم وتحديد حاجبيك بالطريقة التي تليق بك، والأفضل ان تعتمدي ماركة مختصة في تقديم الافضل للمرأة مثال جيفنشي التي خصصت استديو للحواجب:

من أجل حواجب مصححة بشكل مثالي !

ميستر براو فيلر يصحح الفراغات و يرسم الحواجب بشكل مثالي . مزود بحبيبات من السيليكون الهجين ، تنشف تركيبته السائلة بسرعة فائقة وتتحول الى بودرة بصورة فورية عند التطبيق .

الحواجب مرسومة وموحدة بشكل طبيعي . تتطابق الفرشاة المنحنية مع شكل الحاجب وتسمح بتطبيق بديهي سهل وسريع متاح للجميع . شرط إختاري اللون حسب لون شعرك .

من أجل حواجب مرتبة طوال النهار !

ميستر براو غروم يمشط وينظم شكل الحواجب بطريقة طبيعية . كما انه يدوم طويلا ، وتركيبته الشفانية الغير لاصقة تنشف بسرعة .مغذى بالفيتامين B5 ، يغلف الحواجب ويعطيها الحجم والكثافة المطلوبة .

النتيجة : ماكياج طبيعي للغاية .

قلم الحواجب : من أجل حواجب مرسومة بشكل مثالي !

هذا القلم يسمح بتطبيق دقيق ومحدد بفضل طرفه الرفيع جدا الذي ينساب بسهولة ويرسم الحواجب بشكل دقيق .تحتوي تركيبته على بودرة التالك والألوان الحادة ، وتعطي نتيجة غير لامعة وناعمة كالبودرة .

آي براو كوتور ديفاينر مضاد للماء من أجل حواجب بارزة وجريئة !

هذا القلم ذو التركيبة الكريم سهل التطبيق يسمح بالحصول على حواجب مرسومة بدقة وأكثر حدة في تمريرة واحدة فقط .الحواجب موحدة اللون وبارزة ، من أجل نتيجة راقية تدوم 8 ساعات .