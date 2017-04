أحمر الشفاه ROUGE PUR COUTURE المات

ما يزال تزيين الشفاه بلون نقي، أروع لمسة تجميلية معبّرة على الدوام. ها هي تلك الأيقونة التجميلية المعبّرة تتصدّر الساحة مجدداً.

يعود أحمر الشفاه ROUGE PUR COUTURE THE MATS في مجموعة من خمسة ألوان ثورية يتميز كل منها بتزيين الشفتين بتأثير باهر بلا لمعة (ماتيه) والمظهر الفاتن للجلود.

يتألق أحمر الشفاه ROUGE PUR COUTURE THE MATS بعبوة ذهبية أنيقة تحمل نقش شعار الماركة الشهير YSL ليثبت حضوره مجدداً كرمز الفخامة الباهرة. لمسة تجميلية متقنة بوسيلة في منتهى الأناقة.

جموح "الماتيه"، تهواه الشفاه

ها هو أحمر شفاه الماتيه (بلا لمعة) الكثيف والمثير، يتبوأ الصدارة في ساحة التجميل العالمية.

وذلك ليس مفاجئاً بفضل تأثيره المخملي كملمس الجلود ولونه الذي يزين الشفتين بأناقة غاية في الإثارة. إن أحمر الشفاه ROUGE PUR COUTURE THE MATS جريء، فاتن وفي منتهى الجاذبية، ليكسو الشفاه بلون متقن ورائد بقوة تأثيره.

تركيبة طموحة

قوة ثبات، لون غني وسلاسة انسياب. يوفر أحمر الشفاهROUGE PUR COUTURE THE MATS مظهراً يخلو تماماً من اللمعة وراحة مذهلة. الاتحاد المثالي بين لون غاية في البراعة والملمس المخملي في تركيبة مرنة مظهر الجلود. تزين مجموعة ROUGE PUR COUTURE THE MATS الشفاه بلون مثير مع ملمس باهر.

"يعتبر أحمر الشفاه غير اللماع أحدث صيحة في عالم الجمال حالياً. وبغض النظر عن تبدل توّجهات الموضة المعتاد، فإنه يمثل وسيلة رائعة وسهلة وسريعة للتألق بإطلالة في منتهى الأناقة بلمسة ثورية بعض الشيء".

Lloyd Simmonds، المدير الإبداعي لماكياج YSL Beauté

شعلة متأججة بلون غني

سينضم إلى الألوان الثمانية السابقة لمجموعة أحمر الشفاه ROUGE PUR COUTURE THE MATS خمسة ألوان جديدة تماماً، كل منها مشبع بصبغيات كثيفة بجرأة صارخة، لتمثل بمجملها ثورة على شكل أحمر شفاه، تجسدها بروعة Cara Delevingne في صورة الحملة الإعلانية. من يمكن أن تكون أفضل منها للتعبير عن جوهر YSL Beauté البالغ الجرأة؟

يتصدر هذه الألوان، الفوشيا الجريء جداً، رقم 215- LUST FOR PINK:

رقم 214- WOOD ON FIRE: أحمر صارخ مثير للغاية

رقم 215- LUST FOR PINK: فوشيا رائع يبهر الأبصار

رقم 216- RED CLASH: أحمر ترابي يسلط الأضواء على الشفتين

رقم 217- NUDE TROUBLE: بنفسجي متأجج

رقم 218- CORAL REMIX: مرجاني بلمسة برتقالية

تعبير جريء، تحديد الشفاه

لون بمثل هذه الدقة والقوة سيكون مثالياً لإطلالة شفاه مبتكرة، وفرصة للتعبير عن نفسك بتفرد من خلال لمسة مميزة من أحمر الشفاه ROUGE PUR COUTURE THE MATS. كيف ستستخدمين لونك؟

شفاه متدرجة الألوان

استخدمي TOUCHE ÉCLAT بلمسته المميزة على الشفتين، اختاري لوناً أغمق لتحديد خط محيط الشفتين باتجاه الداخل. اضغطي أحمر الشفاه ROUGE PUR COUTURE THE MATS رقم 203 وسط الشفتين وامزجيه باتجاه الخارج للحصول على درجات لونية متعددة.

شفاه بلونين

استخدمي لونين لابتكار عمق مذهل، ادمجي بين الأحمر البرتقالي الغني مع الوردي الصارخ. عززي شكل الشفتين بتحديد حافة المحيط الخارجي بواسطة TOUCHE ÉCLAT. ضعي أحمر الشفاه ROUGE PUR COUTURE THE MATS رقم 201 عبر الشفة العليا، ثم رقم 215 على الشفة السفلى.

شفاه مثيرة

يعتمد التألق بشفاه فاتنة ومثيرة على البشرة المشرقة دائماً. استخدمي TOUCH ECLAT. ثم ضعي أحمر الشفاه ROUGE PUR COUTURE THE MATS رقم 205 على سطح شفتيك بواسطة إصبعك الأوسط حتى تحصلي على اللون المنشود. انثري بعض البودرة على الشفتين لتعزيز جمال الملمس المخملي وإطالة أمد ثبات اللون.

"إن أحمر الشفاه ROUGE PUR COUTURE THE MATS سهل التطبيق ولا يتسبب بجفاف الشفتين، الذي يعتبر من التأثيرات السلبية المألوفة لأنواع أحمر الشفاه غير اللماعة "الماتيه". في حين يختلف تأثيرها البصري ويتراوح بين لون نضر فاتن إلى احتفالي باهر، أو لون جريء فتي وثوري، وذلك حسب عدد الطبقات وتقنية استخدامه".

Lloyd Simmonds، المدير الإبداعي لماكياج YSL Beauté