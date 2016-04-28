بالصور.. طبيبة نساء وتوليد تتهم مستشفى خاصا بالشرقية بالتسبب فى وفاة نجلها

علاء القماش طالب بالفرقة الأولى بكلية الطب البشرى وكان يحلم بأن يصبح طبيب تجميل

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والدة الطالب ابنى دخل مستشفى التيسير لإجراء فحوصات طبيبة خرج منه جثة هامدة

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اتهمت عفاف شاهين - طبيبة نساء وتوليد ، اليوم الخميس، إحدى المستشفيات الخاصة بالشرقية، بالإهمال فى علاج ابنها، مما أدى إلى وفاته.>تقول "عفاف شاهين "طبيبة نساء وتوليد، ووالدة "علاء القماش " أن "علاء "نجلها الأصغر ، كان يدرس بالفرقة الأولى بكلية الطب البشرى بجامعة 6 أكتوبر ،وتمنى أن يصبح طبيب تجميل ،وأثناء تواجده بالكلية ،شعر بألم بالصدر ،وتم توقيع الكشف عليه وأقر الأطباء ،باستصال خراج على الرئة اليمنى، وبعدها تماثل للشفاء وعاد لدراسته، وبعد فترة ، شعر بألم بالمفاصل، ويعانى من صعوبة تثبيت قدمه على الأرض ،وتم عمل علاج طبيعى له ،ولكن زاد الألم معه.وتضيف والدة "علاء" أن والده قرر أن يدخل مستشفى خاص لإجراء فحوصات لمعرفة سبب ألم المفاصل الذى يعانى منه ، ودخل "علاء "المستشفى بتاريخ 24 من شهر مارس الماضى، وخرج منه جثة هامدة بتاريخ 19 من الشهر الجارى، بسبب الإهمال الذى تعرض له .

وتابعت الأم أن "علاء "دخل المستشفى على رجليه وكان يأكل ويشرب، ولكن صحته تدهورت، ومرت 3 أيام دون مراعاة لحالة "علاء " مما تسبب فى زيادة ضربات قلبه ،ونهجان غير طبيعى، واتصلت بنائب المستشفى ، الذلى قام بعمل رسم قلب، وقال إن قلبه سليم ، وأن ضربات القلب من ارتفاع حرارة الجو ،وفى اليوم الرابع من دخول "علاء" المستشفي ، قام الدكتور " كريم "بتركيب أنبوبة صدرية له، وسافر لتأدية فريضة العمرة، وألقى بالمسئولية على نائب بالقسم، ولم يتابع الحالة ، مما تسبب فى زيادة ضربات القلب إلى 156 درجة، وبعد تحميل المستشفى المسئولية عن تدهور حالة نجلى، حضر طبيب عناية ،وطلب دخول "علاء " غرفة العناية بالمستشفى، وقام بتركيب جهاز تنفس له، وقال إن النبض وصل 130 والأكسجين 97% ،وبعد عدة ساعات تم فصل جهاز التنفس عنه، وتوفى "علاء" فى الحال .

والدة الطالب علاء تطالب مديرية الصحة بالتحقيق فى الواقعة

>وحررت والدة الطالب "علاء " محضرا برقم 3163 إدارى قسم ثانى الزقازيق لسنة 2016 حملت فيه المستشفى، الإهمال الطبى، الذى تسبب فى وفاة نجلها ، وطالبت والدة الطفل مديرية الصحة بالشرقية، بفتح تحقيق فى الواقعة، ومحاسبة المقصر فى أداء عمله الذى تسبب فى وفاة نجلها .

ومن جانبها، أفادت إدارة المستشفى، أنها تقدم خالص التعازى للطبيبة فى وفاة نجلها ، وأن لها كل الاحترام فى شكواها ، ولكنها لم تتقدم بشكوى رسمية إلى إدراة المستشفى أو مديرية الصحة بالشرقية، وتم إرسال تقرير بحالة نجلها إلى الدكتور حسام القمحاوى مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية.

وأفادت إدارة المستشفى أن "علاء " دخل المستشفى يعانى من آلام مفصلية حادة واسترواح هوائى بالجهة اليمنى مع وجود خراج بالصدر وارتفاع حاد بدرجة الحرارة، مع وجود تشنجات وقرح فراش ، ودخل عدة مستشفيات من قبل ودخل غرفة الرعاية، وتم عرضه على 6 أطباء استشاريين، وتبين أن عنده مرض إستلزيز ،وبؤر صديدية كثرة وصديد على الرئة اليمنى، وكان يعانى من ضعف بالمناعة ،وتم تركيب أنبوبة صدرية له واستقرت الحالة ثم عانى من ضيق تنفس وتدهور فى ضغط الدم، وتم وضعه على جهاز تنفسى صناعى، ودث توقف بعضلة القلب وتوفاه الله.

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