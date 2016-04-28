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إصابة شخص بطلق ناري وضبط 3 بنادق آلية فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

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إصابة شخص بطلق ناري وضبط 3 بنادق آلية فى مشاجرة بين عائلتين بقنا إصابة شخص بطلق ناري وضبط 3 بنادق آلية فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

بنادق آلية- أرشيفية

إصيب شخص بطلق ناري، فيما تم ضبط 2 آخرين، و3 بنادق نارية، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على قطعة أرض بقرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا بقنا.

وتلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتي “الراوي”و”سليمان” بسبب خلاف على قطعة أرض صحراوية، مما أسفر عن إصابة المدعو ” مصطفي .ع .م ” بطلق ناري والمطلوب ضبطه واحضاره في واقعه إطلاق أعيرة نارية حيث عثر بحوزته علي بندقية آلية.

كما تم إلقاء القبض علي كلا من ” أبو السعود . ا . ع ” وبحوزته بندقية آلية، و “عبد الحميد . ا .ع ” وبحوزته بندقية خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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