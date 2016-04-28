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جنوب السودان يعلن تشكيل حكومة وحدة فى خطوة نحو السلام

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جنوب السودان يعلن تشكيل حكومة وحدة فى خطوة نحو السلام جنوب السودان يعلن تشكيل حكومة وحدة فى خطوة نحو السلام
عين رئيس جنوب السودان سلفا كير حكومة جديدة تضم متمردين سابقين وأعضاء من المعارضة اليوم الخميس فى خطوة تأتى ضمن عملية السلام التى تهدف لإنهاء صراع دام أكثر من عامين.

وقال المرسوم الذى تلى فى الإذاعة والتلفزيون الرسميين إن ثلث الوزراء فى حكومة "الوحدة الوطنية" المؤلفة من 30 وزيرا كانوا أعضاء فى الحزب الذى يتزعمه ريك مشار المنافس الرئيس لسلفا كير.

واندلع القتال بين انصار الرجلين فى العاصمة فى ديسمبر 2013 بعدما أقال سلفا كير نائبه الأول ريك مشار من منصبه.

وفجرت الإقالة اشتباكات أججتها الانتماءات العرقية فى أنحاء البلاد. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أودى بحياة الآلاف وأجبر أكثر من 2.3 مليون شخص على الفرار من منازلهم.

ووقع الجانبان اتفاق سلام فى أغسطس تحت ضغوط من الولايات المتحدة والامم المتحدة وقوى أخرى لكن الاتفاق تعرض للانهيار أكثر من مرة.

وعاد مشار إلى جوبا يوم الثلاثاء وأعيد إلى منصبه السابق. وجاء فى البيان "قررنا نحن الرئيس سلفا كير إصدار هذا ...المرسوم بتعيين وزراء الانتقالية للوحدة الوطنية...على أن يسرى (القرار) اعتبارا من 28 ابريل
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