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سائق "الألف مسكن": الضابط أطلق الرصاصة على قدمى اليسرى والخصية

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سائق "الألف مسكن": الضابط أطلق الرصاصة على قدمى اليسرى والخصية سائق "الألف مسكن": الضابط أطلق الرصاصة على قدمى اليسرى والخصية
روى رجب الفيومى، السائق المعتدى عليه من ضابط شرطة بموقف الألف مسكن ما حدث له قائًلا: "الرصاصة واخدة من رجلى الشمال مرورًا بالخصية إلى اليمنى، والحالة استقرت الحمد لله، وأنا معرفش الضابط ده وبينى وبينه ربنا".

وأضاف الفيومى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل عبر برنامجها كلام تانى على قناة "دريم" مساء اليوم الخميس قائلا: "أنا دخلت أحمل جنب عربية الضابط راكبها، هو كان فاكر إنى معطل الطريق، وطلع من الشباك وفى شهود وقال ألفاظ خارجة".

كما أكد السائق المعتدى عليه من قبل ضابط شرطة أن ما حدث بسبب سوء تفاهم بأننى عطلت الطريق، وخرج من السيارة وإعتدى علىه ومزق ملابسه وتلفظ بكلام خارج وعند خروجه من سيارته أطلق الرصاص.

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