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الحكومة الليبية تدعو الجماعات المسلحة لعدم مهاجمة داعش فى سرت

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الحكومة الليبية تدعو الجماعات المسلحة لعدم مهاجمة داعش فى سرت الحكومة الليبية تدعو الجماعات المسلحة لعدم مهاجمة داعش فى سرت
دعت الليبية المدعومة من الأمم المتحدة الجماعات المسلحة اليوم الخميس، فى بيان إلى عدم القيام بأى حملات على مدينة سرت الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش لحين تشكيل قيادة عسكرية موحدة.

وجاء البيان وسط إشارات على أن فصائل من شرق وغرب ليبيا ربما تستعد للتقدم نحو سرت وإن كان قد تم الإعلان أكثر من مرة عن عمليات مشابهة فى الأشهر القليلة الماضية دون تنفيذها.

وتسيطر داعش على سرت منذ 2015 واستغلت صراعا بين تحالفين فضفاضين من الفصائل المسلحة دعم كل منهما حكومتين متنافستين فى ليبيا لتستولى على شريط طوله 250 كيلومترا من الساحل حول المدينة الواقعة على البحر المتوسط بين قاعدتى قوة الشرق والغرب.

وتأمل الدول الغربية فى أن تتمكن حكومة الوحدة الوطنية التى وصلت إلى طرابلس الشهر الماضى من إقناع الجماعات المسلحة الليبية بالتعاون ضد التنظيم التشدد.

وقال المجلس الرئاسى الذى يقود حكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس، إنه يرحب بالتحركات من الجماعات المختلفة والقوات المسلحة لمحاربة داعش فى سرت لكنه حذر من أن هجوما غير منسق قد يؤدى لحرب أهلية.

وقال المجلس فى بيان إن فى غياب التنسيق والقيادة الموحدة فالمجلس يعبر عن قلقه من أن المعركة فى سرت ضد داعش ستكون مواجهة بين تلك الجماعات المسلحة، مضيفا أن مثل هذا الصراع سيكون فى مصلحة داعش.

وأضاف البيان أن المجلس بالتالى بصفته القائد الأعلى للجيش يطلب من كل القوات والجماعات المسلحة الليبية الانتظار لحين تعيين قيادة مشتركة لعملية سرت.
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مصر 365

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