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ختام دورة معهد التقنية الحيوية بجامعة قناة السويس

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ختام دورة معهد التقنية الحيوية بجامعة قناة السويس ختام دورة معهد التقنية الحيوية بجامعة قناة السويس
نظم معهد التقنية الحيوية بجامعة قناة السويس دورة تدريبية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة و الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور حسن الدمرداش مدير مركز بحوث التقنية الحيوية.

وتناولت الدورة العديد من المواضيع المتعلقة بمجال دراسة تتابعات المادة الوراثية DNA و طرق تحليل وتفسير النتائج المتخصصة المتحصل عليها باستخدام جهاز، DNA Sequencer، كما تناولت الدورة العديد من المواضيع العلمية الحديثة المتخصصة بمجال دراسة تتابعات المادة الوراثية وكيفية الاستفادة من تطبيقاتها منها فى مجال الطب البشرى من حيث تحديد الخريطة الجينية البشرية ودراسة بعض الأمراض ومسبباتها وكذلك تطبيقتها فى مجال الزراعة والعلوم الأساسية الأخرى.

وتضمن الجزء العملى من الدورة الجزء الأكبر إضافة إلى عرض محاضرات نظرية متخصصة، وشارك فى الدورة مجموعة من طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة ومن المراكز البحثية المتخصصة فى مجال التقنية الحيوية والوراثة، واختتم اليوم الأخير من الدورة بمراجعة وتقييم وتحليل النتائج المتحصل عليها من جهاز الـ DNA Sequencerثم توزيع شهادات معتمدة تفيد اجتيازه المشاركين بنجاح لمتطالبات الدورة.


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