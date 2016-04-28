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الزمالك: ماكليش مستمر في منصبه.. ورئيس النادي يستضيف نجوم كرة القدم في حفل عشاء

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الزمالك: ماكليش مستمر في منصبه.. ورئيس النادي يستضيف نجوم كرة القدم في حفل عشاء الزمالك: ماكليش مستمر في منصبه.. ورئيس النادي يستضيف نجوم كرة القدم في حفل عشاء

أرشيفية

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن المدير الفني لفريق كرة القدم ماكليش مستمر في منصبه.

ونفى مدير المنظومة الإعلامية بالنادي، محمد الراعي، ما تردد عن رحيل المدير الفني.. وقال إن مجلس الإدارة ناقش كل ما يتعلق بالفريق وإجراء تغييرات بالجهاز الفني المعاون تتضمن رحيل معاوني ماكليش من الأجانب والاستعانة بمدربين مصريين.

وأشار نادي الزمالك -عبر موقعه- إلى أن رئيس النادي وجه الدعوة لنجوم فريق كرة القدم ليلتقي بهم في حفل عشاء.

وقال النادي إن رئيس الزمالك سيقيم حفل عشاء للاعبين.. وحضر النجوم إلى المبنى الاجتماعي للاجتماع برئيس النادي قبل حفل العشاء.

أ ش أ

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