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القوات العراقية تسيطر على «زخيخة» بالأنبار وتقتل 9 من «داعش»

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القوات العراقية تسيطر على «زخيخة» بالأنبار وتقتل 9 من «داعش» القوات العراقية تسيطر على «زخيخة» بالأنبار وتقتل 9 من «داعش»

عناصر من الجيش العراقي – أرشيفية

 

احكمت القوات العراقية السيطرة على منطقة “زخيخة” التابعة  لمدينة”هيت” الواقعة غربي الأنبار، وقتلت 9 إرهابيين من تنظيم “داعش” بينهم القيادي ابو صهيب المغربي وثمانية من مساعديه نتيجة قصف مدفعي للجيش العراقي.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، أن طيران التحالف الدولي دمر 11 مفرزة هاون وقتل عناصر داعش بها ومخزنًا للعتاد في منطقة “الروفة” شرقي الأنبار.

من جهة أخرى،  أصيب 11 مدنيًا عراقيًا في قصف نفذه تنظيم داعش واستهدف مستشفى حديثة وناحية بروانة غربي الأنبار، وأدى سقوط قذائف صاروخية إلى إصابة ستة مدنيين بالمستشفي.

وأمر قائم مقام قضاء حديثة مبروك حميد، اليوم، القوات الأمنية بالرد على مصدر النيران والمناطق التي يطلق منها داعش القذائف الصاروخية على حديثة وبروانة.

أ ش أ

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