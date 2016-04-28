علماء فلك يكتشفون قمرًا جديدًا مختبئ خلف النظام الشمسي

رصد علماء الفلك قمرًا جديدًا مختبئ في منطقة معتمة خلف النظام الشمسي، بحسب وكالة ناسا الأميركية للفضاء.

أظهر التليسكوب “هابل” القمر يدور حول الكوكب “ماكيميك القزم” وهو يقع بعد كوكب بلوتو في حزام كوبر، حيث يبلغ قطره 161 كيلومترًا، حسبما ذكر موقع أخبار مصر.

واطلق على القمر المكتشف حديثًا اسم “أم كيه 2” مؤقتًا، استطاع أن يبقى مختبئًا عن الأنظار لفترة طويلة بسبب عتامته الشديدة.

ومثلما استطاع التلسكوب هابل رصد مجرة جديدة في وقت سابق من هذا الشهر، يعكس هذا القمر كمية ضئيلة من الضوء بالكاد سمحت برصده بجانب “ميكميك”.