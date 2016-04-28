التخن مش بالأكل.. 7 عادات خاطئة نمارسها ليلاً تسبب زيادة الوزن

يعانى الكثيرون من زيادة الوزن، وقد يتحير البعض لكونهم لا يفرطون فى تناول الأطعمة ولكنهم يعانون من السمنة، ولا يدركون أن هناك بعض العادات التى نمارسها خلاف الإفراط فى تناول الطعام تتسبب فى زيادة الوزن.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ويقدم الموقع الأمريكى "cosmopolitan" عددًا من العادات الخاطئة التى نمارسها ليلاً قبل النوم وتسبب زيادة الوزن.
>وهى من العادات غير الصحية التى تزيد من كثافة الدهون فى منطقة الأرداف والبطن، خاصة بعد تناول وجبة الغذاء أو العشاء والجلوس أمام البرامج والأفلام المسلية، حيث يعمل الجلوس وعدم الحركة على تراكم الدهون وعدم حرقها، وهناك دراسات أثبتت أن مشاهدة التليفزيون تتسبب فى شعور الفرد بالجوع المستمر وهو ما يجعله يزيد من كميات الوجبات الخاصة به بسبب مشاهدة الإعلانات الغذائية والبرامج التى تقدم الوجبات الشرقية والغربية للأطعمة المتنوعة.
>وهو أسلوب الغالبية ويكثر انتشاره بين النساء حيث يفرغن ما يشعرن به من غضب فى صورة تناول وجبات طعام ذات سعرات حرارية مرتفعة وتكون أغلبها من البيتزا والمعجنات والحلويات والشيكولاتة.
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>بسبب أوقات العمل غير المنتظمة وقضاء بعضنا ساعات طويلة فى العمل الذى لا يتيح وقت لتناول الوجبات الرئيسية فى اليوم، وعند الوصول للمنزل فى المساء يقوم الفرد بتناول الوجبة الرئيسية الدسمة والخلود للنوم مباشر، وهو ما يجعل الجسم يخزن السعرات الحرارية الزائدة فى الجسم على هيئة دهون.
>البطاطس المقلية المحفوظة، البسكويت، الكوكيز، وغيرها من الأطعمة المحفوظة والتى يستخدمها البعض كوجبات سناك يتم تناولها بين الوجبات الرئيسية، وهو خطأ كبير لاحتواء هذه الوجبات على سعرات ودهون وسكريات عالية يصعب التخلص منها بسهولة، ولكن تحتاج إلى نشاط بدنى عال.
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>أثبتت الدراسات أن السهر يزيد الوزن لأن هرمون الجوع ينشط فى الوقت المتأخر من الليل وفى ذات الوقت يكون معدل حرق الدهون منخفض ما يؤدى إلى تحول الطعام إلى دهون متراكمة فى الجسم.
> وقت الفراغ يسمح بوجود مساحة كافية ليذهب فيها الفرد إلى الثلاجة أو السوبر ماركت لإحضار الأطعمة التى يفضلها والتى تنحصر فى وجبات عالية السعرات والدهون، ويتم تناولهم حتى وأن لم يكن جائعا.
>العديد من الدراسات أثبتت أن تناول الأطعمة الحارة يساعد الجسم فى حرق الدهون الزائدة إلا أن تناولها ليلاً يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم ما يؤدى إلى الإصابة بالأرق وهو ما يحفز هرمون الجوع على النشاط وتناول المزيد من الطعام.
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>ويقدم الموقع الأمريكى "cosmopolitan" عددًا من العادات الخاطئة التى نمارسها ليلاً قبل النوم وتسبب زيادة الوزن.
1.مشاهدة التليفزيون فترة طويلة بعد تناول وجبة الغداء أو العشاء
>وهى من العادات غير الصحية التى تزيد من كثافة الدهون فى منطقة الأرداف والبطن، خاصة بعد تناول وجبة الغذاء أو العشاء والجلوس أمام البرامج والأفلام المسلية، حيث يعمل الجلوس وعدم الحركة على تراكم الدهون وعدم حرقها، وهناك دراسات أثبتت أن مشاهدة التليفزيون تتسبب فى شعور الفرد بالجوع المستمر وهو ما يجعله يزيد من كميات الوجبات الخاصة به بسبب مشاهدة الإعلانات الغذائية والبرامج التى تقدم الوجبات الشرقية والغربية للأطعمة المتنوعة.
2.تفريغ شحنات الغضب فى تناول الطعام
>وهو أسلوب الغالبية ويكثر انتشاره بين النساء حيث يفرغن ما يشعرن به من غضب فى صورة تناول وجبات طعام ذات سعرات حرارية مرتفعة وتكون أغلبها من البيتزا والمعجنات والحلويات والشيكولاتة.
>
>3.الامتناع عن الطعام طوال اليوم وتناول وجبات دسمة فى وقت متأخر من الليل
>بسبب أوقات العمل غير المنتظمة وقضاء بعضنا ساعات طويلة فى العمل الذى لا يتيح وقت لتناول الوجبات الرئيسية فى اليوم، وعند الوصول للمنزل فى المساء يقوم الفرد بتناول الوجبة الرئيسية الدسمة والخلود للنوم مباشر، وهو ما يجعل الجسم يخزن السعرات الحرارية الزائدة فى الجسم على هيئة دهون.
4.تناول الأطعمة المحفوظة فى صورة سناك
>البطاطس المقلية المحفوظة، البسكويت، الكوكيز، وغيرها من الأطعمة المحفوظة والتى يستخدمها البعض كوجبات سناك يتم تناولها بين الوجبات الرئيسية، وهو خطأ كبير لاحتواء هذه الوجبات على سعرات ودهون وسكريات عالية يصعب التخلص منها بسهولة، ولكن تحتاج إلى نشاط بدنى عال.
>
>5.السهر ليلا
>أثبتت الدراسات أن السهر يزيد الوزن لأن هرمون الجوع ينشط فى الوقت المتأخر من الليل وفى ذات الوقت يكون معدل حرق الدهون منخفض ما يؤدى إلى تحول الطعام إلى دهون متراكمة فى الجسم.
6.كثرة وقت الفراغ
> وقت الفراغ يسمح بوجود مساحة كافية ليذهب فيها الفرد إلى الثلاجة أو السوبر ماركت لإحضار الأطعمة التى يفضلها والتى تنحصر فى وجبات عالية السعرات والدهون، ويتم تناولهم حتى وأن لم يكن جائعا.
7.تناول الأطعمة الحارة ليلاً
>العديد من الدراسات أثبتت أن تناول الأطعمة الحارة يساعد الجسم فى حرق الدهون الزائدة إلا أن تناولها ليلاً يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم ما يؤدى إلى الإصابة بالأرق وهو ما يحفز هرمون الجوع على النشاط وتناول المزيد من الطعام.
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