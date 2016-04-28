شاى البقدونس أحدث صيحة لعلاج تورم الساقين والجسم.. اعرف طريقته

تساهم العديد من العوامل والأسباب فى تورم الساقين ومن هذه الأسباب ضعف الدورة الدموية، والنظام الغذائى غير الصحى، والدورة الشهرية وزيادة الوزن والحمل.

لكن فى الآونة الأخيرة تسهم التغيرات المفاجئة فى درجات الحرارة والرطوبة والطقس الحار أيضًا فى ظهور التورم بالساقين، إضافة إلى قضاء الكثير من الوقت فى الوقوف أو الجلوس.

وكشف الموقع الطبى “Health Food Star”، عن علاج طبيعى يمكن أن يكون مفيدًا فى علاج تورم الساقين والكاحلين والتخلص من الوزن الزائد من الجسم وهو البقدونس.

وأظهرت العديد من الدراسات العلمية أن البقدونس يمكن أن يمنحك العديد من الفوائد الصحية، ويمنع بعض المشاكل الصحية مثل الحساسية، والربو، والتهابات المسالك البولية ومشاكل فى الجهاز الهضمي، وخفض ضغط الدم وتحسين التنفس.

وأوضح الباحثون أن وصفة شاى البقدونس تساعد على تقليل تورم الساقين والتخلص من السوائل الزائدة بالجسم، وتشمل:

> مكونات الوصفة

>• 500 مل من الماء

>• 5 ملاعق طعام من البقدونس

 طريقة تحضير شاى البقدونس

>يتم وضع 500 مل من الماء فى وعاء مع تسخينه حتى الغليان، ثم إضافة البقدونس الطازج مع الجذور فى الوعاء، وندعه يغلى لمدة 5 دقائق، ونترك الشاى لمدة 20 دقيقة حتى يبرد.

> الجرعة

>يستهلك الشاى ثلاث مرات فى اليوم

للحماية من الصلع وسقوط الشعر اديها جرجير وبقدونس