زوجة هشام طلعت مصطفى: "جوزى خلص مدته القانونية ومش عايزين يطلعوه"

نشرت هالة عبد الله، زوجة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، مساء اليوم الخميس، صورة له توضح حالته الصحية الحرجة، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مطالبة بخروجه بعد انتهاء مدته القانونية، بحسب قولها.

وقالت زوجة هشام طلعت مصطفى تعليقاً على الصورة: "حسبى الله ونعم الوكيل، جوزى خلص مدته القانونية ومش عايزين يطلعوه، بليز شير، لتطبيق القانون".

مصلحة السجون تفحص الإفراج عن هشام طلعت بعد قضائه نصف عقوبة "سوزان تميم"