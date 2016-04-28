البورصة تربح 5,9 مليار جنيه خلال تعاملات أبريل الجاري

حققت البورصة المصرية مكاسب خلال تعاملات شهر أبريل الجاري بلغت نحو 9ر5 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3ر413 مليار جنيه مقابل 4ر407 مليار جنيه لدى الشهر السابق له بارتفاع بلغت نسبته 4ر1%.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 3ر3 في المائة ليسجل مستوى 7773 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 93ر1 في المائة ليبلغ مستوى 374 نقطة فيما تراجع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 28ر0 في المائة ليبلغ مستوى 790 نقطة.

وأشار إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 2ر20 مليار جنيه من خلال تداول 369ر5 مليار ورقة منفذة على 508 آلاف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 2ر28 مليارجنيه وكمية تداول بلغت 972ر8 مليار ورقة منفذة على 773 ألف عملية خلال الشهر السابق له.

وأوضح التقرير أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 2ر127مليون جنيه ومن خلال تداول 3ر58 مليون ورقة منفذة على 313ر13 ألف عملية.

وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على63ر74% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 37ر25%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 19ر81 % من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ المستثمرين الأجانب غير العرب على 30ر10% والعرب على 51ر8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 40ر736 مليون جنيه بينما سجل المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 54ر190 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل شراء قدره 47ر334 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 21ر785 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف أن المؤسسات استحوذت على 45ر49% من المعاملات فى البورصة ،وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55ر50% .

وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 45ر248 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفيما يتعلق بسوق السندات اوضح التقرير ان اجمالي قيم التداول بلغت761ر4 مليار جنيه ،كما بلغ اجمالي حجم التعامل على السندات نحو 604ر4 مليون سند تقريبا.

أ ش أ