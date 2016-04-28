قطاع كهرباء سوهاج يتجاهل تفعيل قرار مجلس المحافظين بشأن العقارات المخالفة

​يعتزم النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب«المصريين الأحرار» بطهطا بمحافظة سوهاج، تقديم ​طلب إحاطة​ للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخاذل قطاع كهرباء سوهاج عن تفعيل قرار مجلس المحافظين الخاص بتوصيل العدادات الكودية للعقارات المخالفة للبناء، والتى أصبحت أمرًا واقعًا ، وإنتشرت فى عدة مدن بمحافظة سوهاج ، وذلك على الرغم من مخاطبة العديد من الجهات للقطاع بسوهاج بتفعيل القرار وإرسال ديوان عام محافظة سوهاج مكاتبه رسمية صادره من مكتب السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج بمعايير وإشتراطات التوصيل وإلزام القطاع بالبدء فى التوصيل ​.​

وكان نائب «المصريين الأحرار»بطهطا، ​ قد ​تقدم ​ ببيان​ عاجل لرئيس مجلس الوزراء، يطالبه بتوصيل المرافق للعقارات المخالفة، بهدف الحفاظ على حقوق الدولة من خلال تحصيل مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمة توصيل تلك المرافق والحد من سرقة التيار الكهرباء وكسر خطوط المياه لتوصيلها بطريقة غير شرعية، والتي تمثل إهدارًا لحقوق الدولة، مع إعتبار أن تلك المرافق التى سيتم توصيلها للعقارات المخالفة لا تمنح تلك العقارات أى حقوق قانونية أو بتوصيلها تسقط أى مخالفات قانونية على مالك العقار، وعليه إتخذ مجلس المحافظين برئاسه المهندس شريف إسماعيل قراره بتوصيل المرافق للعقارات المخالفة وفقا لضوابط وإشتراطات معينه​، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية فى 31 مارس الماضى ​.

ومن ناحيه أخرى أشار مصطفى سالم عضو مجلس النواب بطهطا، الى أن ​طلب الإحاطة​ سوف يتناول​ أيضا​ تخاذل قطاع كهرباء سوهاج عن توفير كميه من الأسلاك والموصلات الكهربائيه لعدد من قرى ​ومدينة ​طهطا التى تعانى من تهالك الأسلاك الممدوده بها على الرغم من الموافقه المسبقه على صرف الكميات المخصصه لتلك القرى بعد عمل المعاينات، وبعد عدة مكاتبات إلا أن الأمر توقف فجأه ​ وبدون إبداء المسئولين لأى أسباب .

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