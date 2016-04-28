إيطاليا تقترح رفع الحظر عن الأسلحة فى ليبيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، أنه يؤيد رفع الحظر عن الأسلحة لحكومة الوفاق الليبية فى طرابلس.

وقال جنتيلونى -فى كلمة ألقاه أمام مجلس النواب الليبى نشرت فى طرابلس مساء اليوم- "لنكن واضحين، لترسيخ حكومة فايز السراج من الضرورى أن يتمكن من التحرك للتصدى للإرهاب".

وأضاف "بالتالى إذا يجب تعديل الحظر للسماح باتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب فعلينا القيام بذلك لصالح الحكومة الشرعية".. موضحًا أن على حكومة الوفاق أن تستفيد أيضا من الموارد النفطية.

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