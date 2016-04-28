النائب العام يكلف مكتب التعاون الدولى بمتابعة تحقيقات مقتل 16 مصريا بليبيا

أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف مكتب التعاون الدولى بمتابعة التحقيقات فى مقتل 16 من المصريين على أيدى عصابات التهريب فى مدينة بنى وليد الليبية.

وأشار المصدر أنه يتم التواصل مع السلطات الليبية والخارجية المصرية من أجل تحديد هويات المجنى عليهم وكذلك طلب تقرير مفصل من السفارة المصرية بليبيا، من أجل تحدى نوعية عمل المجنى عليهم بالإضافة إلى طلب تقارير الطب الشرعى للمتوفين بمجرد صدورها رسميا .

وكانت مصادر ليبية أكدت أن عناصر تابعة لعصابات الهجرة غير الشرعية قاموا بملاحقة المواطنين المصريين وفتحوا عليهم وابلاً من الرصاص، ما أدى لمقتل 16 مواطنًا مصريًا فى طريق النهر جنوب مدينة بنى وليد، موضحًا أن جثث المواطنين المصريين تم نقلهم إلى مستشفى بنى وليد العام. وأشار المصدر، إلى استغلال عصابات الهجرة غير الشرعية لحالة الفوضى الأمنية التى تعانى منها ليبيا، وتقوم بنقل العديد من الأفراد إلى المدن الليبية أو مساعدتها فى الهروب إلى الدول الأوروبية عبر البحر، حيث تنشط عصابات الهجرة غير الشرعية التى تحصل على 2000 دولار مقابل نقل الفرد إلى المدن الليبية المختلفة.

كما كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مكتب التعاون الدولى بإرسال مخاطبة للنيابة العامة البريطانية عن طريق الخارجية المصرية لمعرفة حقيقة ما حدث للشاب المصرى شريف عادل حبيب والذى توفى فى لندن فى حريق.

وكلف النائب العام كلا من المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، والمستشار هشام سمير رئيس المكتب الفنى، بتشكيل فريق تحقيق لمعرفة كافة المعلومات عن الشاب المصرى والتواصل مع مدعى عام لندن لمعرفة التحقيقات التى تجرى فى القضية. وكلف النائب العام فريق التحقيق بمخاطبة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى لمعرفة كافة التفاصيل عن الشاب ومخاطبة مصلحة الجوازات لمعرفة طبيعة عمل الشاب المصرى بلندن وكذلك طلب تقرير مفصل من السفارة المصرية بلندن من خلال الخارجية المصرية.

جدير بالذكر أن الشرطة البريطانية ذكرت أن حريقا اندلع فى منطقة ساوث هول فى لندن تسبب فى وفاة شاب مصرى يدعى شريف عادل حبيب ميخائيل، مشيرة إلى مواصلة التحقيقات بشأن الحادثة. وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية فى تصريح لها إن قوات الشرطة تحقق فى "حريق مميت" اندلع بالقرب من "أيلنج" بغرب العاصمة، مشيرة إلى أنه تم استدعاء الشرطة الساعة الواحدة يوم الاثنين بعد تلقى تقارير عن اندلاع حريق فى مبنى سكنى فى "كرانليج جاردينز" بمنطقة "ساوث هول". وتوجهت الشرطة وسيارات الحريق والإسعاف إلى المكان، حيث تم العثور على شاب "21 عاما" مصابا بحروق تم نقله إلى أحد الإخصائيين فى مستشفى فى منطقة "ساسكس" حيث تم إعلان وفاته هناك، فيما أكدت عدم وجو إصابات أخرى إثر الحريق. وبدأت الشرطة البريطانية تحقيقا فى الواقعة وفى الظروف التى اندلع فيها الحريق، مناشدة من يمتلك أى معلومات التقدم ومساعدة الشرطة.

- النائب العام يأمر بالتحقيق فى مقتل مصريين بأمريكا وإنجلترا

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