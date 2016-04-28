اتهام ثلاثة على صلة بمرتكبي مذبحة سان برناردينو بالتزوير

قال ممثلو ادعاء أمريكيون إن رجال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) اعتقلوا يوم الخميس شقيق الرجل الذي أطلق النار في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية في ديسمبر كانون الأول إضافة لاعتقال امرأتين بتهم التآمر وتزوير أوراق زواج والإدلاء بشهادات كاذبة.

وقال المسؤولون إن الاتهامات ضد سيد رحيل فاروق جاءت بعد تحقيق يتصل بالهجرة بدأ مع التحقيق في المذبحة. وقتل سيد رضوان فاروق وزوجته تشفين مالك 14 شخصا في حفل في الثاني من ديسمبر.

وقال مكتب الادعاء الأمريكي في بيان إن أفرادا من مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقلوا سيد رحيل فاروق وزوجته تاتيانا فاروق وشقيقتها ماريا تشيرنيك ووجهت إليهم اتهامات بالتآمر للإدلاء بشهادات مضللة لمسؤولي الهجرة تحت القسم.

وأضاف البيان أن تشيرنيك تم اتهامها أيضا بالتزوير والإدلاء بشهادات خاطئة عن زواجها في مناسبتين سابقتين.

وخلص التحقيق إلى أن شخصا يدعى انريكي ماركيز وهو صديق سابق لسيد رضوان فاروق وافق على الزواج من تشيرنيك لتتمكن من الحصول على مميزات الهجرة التي لم تكن متاحة لها بسبب جنسيتها الروسية وإقامتها بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة.

وقتل المهاجمان سيد رضوان فاروق وتشفين مالك اللذين اعتنقا التشدد الإسلامي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ساعات من المذبحة في سان برناردينو.