رئيس قطاع الأخبار الجديد: استلم مهام منصبى يوم السبت المقبل

أكد مصطفى شحاتة، رئيس قطاع الأخبار الجديد، لـ"اليوم السابع" فى أول تصريح عقب توليه منصبه، أنه يتسلم مهام منصبه كرئيس لقطاع الأخبار خلفًا للإعلامية صفاء حجازى ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وأضاف شحاتة، الذى كان يشغل نائب رئيس قطاع الأخبار أن المنصب الجديد يحمله مسئولية أكبر نظرًا لأن قطاع الأخبار يعتبر من القطاعات المهمة فى التليفزيون لأنه يختص بتغطية الأحداث الجارية والمهمة، معربًا عن سعادته بتقدير رئاسة الوزراء والإعلامية صفاء حجازى له لأن اختياره يعتبر ثقة منهما فيه.

ومن المقرر أن يعقد شحاتة اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع الأخبار لوضع الإستراتيجيات وخطط العمل فى الفترة المقبلة.

يذكر أن قرار مصطفى شحاتة بتوليه منصب رئيس قطاع الأخبار لم يرسل حتى الآن لماسبيرو بشكل رسمى.

مصطفى شحاتة رئيسًا لقطاع الأخبار