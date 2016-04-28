أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس قطاع الأخبار الجديد: استلم مهام منصبى يوم السبت المقبل

Google+ Print
رئيس قطاع الأخبار الجديد: استلم مهام منصبى يوم السبت المقبل رئيس قطاع الأخبار الجديد: استلم مهام منصبى يوم السبت المقبل
أكد مصطفى شحاتة، رئيس قطاع الأخبار الجديد، لـ"اليوم السابع" فى أول تصريح عقب توليه منصبه، أنه يتسلم مهام منصبه كرئيس لقطاع الأخبار خلفًا للإعلامية صفاء حجازى ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وأضاف شحاتة، الذى كان يشغل نائب رئيس قطاع الأخبار أن المنصب الجديد يحمله مسئولية أكبر نظرًا لأن قطاع الأخبار يعتبر من القطاعات المهمة فى التليفزيون لأنه يختص بتغطية الأحداث الجارية والمهمة، معربًا عن سعادته بتقدير رئاسة الوزراء والإعلامية صفاء حجازى له لأن اختياره يعتبر ثقة منهما فيه.

ومن المقرر أن يعقد شحاتة اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع الأخبار لوضع الإستراتيجيات وخطط العمل فى الفترة المقبلة.

يذكر أن قرار مصطفى شحاتة بتوليه منصب رئيس قطاع الأخبار لم يرسل حتى الآن لماسبيرو بشكل رسمى.


>مصطفى شحاتة رئيسًا لقطاع الأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365