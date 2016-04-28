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رسميا.. إسرائيل تعلن رفضها للسلام مع الفلسطينيين وتقاطع مؤتمر باريس

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رسميا.. إسرائيل تعلن رفضها للسلام مع الفلسطينيين وتقاطع مؤتمر باريس رسميا.. إسرائيل تعلن رفضها للسلام مع الفلسطينيين وتقاطع مؤتمر باريس
ذكرت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى أن الإسرائيلية رفضت وبشكل رسمى مبادرة السلام الفرنسية بعد شهور من إصدارها من أجل استئناف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضافت القناة أن إسرائيل رفضت المشاركة فى مؤتمر للسلام سيعقد فى باريس هذا الصيف، لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.

وقالت القناة إن الحكومة الإسرائيلية متمسكة بموقفها وهو أن الحل الوحيد للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو المحادثات المباشرة غير المشروطة وبدون وسيط دولى، رافضة فى الوقت ذاته أى حلول أخرى فى هذا الشأن.

وأوضحت القناة أنه فى فبراير الماضى قدمت فرنسا للدول الأعضاء بمجلس الأمن ورقة تنطوى على مبادرة للقاء بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فى هذا الصيف وبالتحديد فى يوليو المقبل، وبعدها لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطينى محمود عباس.

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