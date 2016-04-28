السيد البدوى: منعت أعضاء الحزب من الاحتكاك بالمفصولين وغدا اجتماع طارئ

قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، إنه دعا الهيئة العليا وهيئة مكتب الهيئة البرلمانية والمكتب التنفيذى واتحاد شباب الوفد ورؤساء اللجان واتحاد الوفد لاجتماع طارئ غدا الجمعة لبحث تداعيات اقتحام مقر الوفد.

وأضاف البدوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه رفض ذهاب أنصاره إلى مقر الوفد، وذلك لعدم الاحتكاك بالأعضاء المفصولين لعدم تطور الأمر ومساعدتهم فى تشويه بيت الأمة.

بهاء أبو شقة يرفض الحوار مع فؤاد بدراوى بعد اقتحام أنصاره لحزب الوفد

>

السيد البدوى: "فؤاد بدراوى إما يرأس حزب الوفد أو يحرقه"