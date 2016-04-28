وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: "دولة الميكروباص" تنظمها بعض جهات الشرطة

انتقد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، غياب دور الشرطة فى الشارع خاصة تجاه سائقى الميكروباص، قائًلا: بشوف عدد كبير من الميكروباصات فى خطوط السير من غير "نمر"، مضيفًا: "دولة الميكروباص تنظمها بعض جهات الشرطة فى الأقسام والوحدات المروية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، توجهت أكثر من مرة إلى مراكز الشرطة للإبلاغ عن حالات كثيرة، بالإضافة إلى تعاطى سائقى الميكروباص المخدرات أمام الركاب على مرأى ومسمع من جهات الشرطة أيضا.

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