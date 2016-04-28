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واشنطن تصف الغارات على حلب "بغيضة" وغير الأخلاقية

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واشنطن تصف الغارات على حلب "بغيضة" وغير الأخلاقية واشنطن تصف الغارات على حلب "بغيضة" وغير الأخلاقية
أدانت الولايات المتحدة الغارات الجوية والقصف الذى استهدف مدينة حلب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ووصف جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض الهجمات بأنها "بغيضة" و "غير أخلاقية".

وقال مراقبون ونشطاء إن ما لا يقل عن 60 شخصا قتلوا فى مدينة حلب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 14 على الأقل لقوا حتفهم فى قصف لأحد المستشفيات التى تدعمها منظمة أطباء بلا حدود ومبانى مجاورة.

وقال إرنست إن الغارات الجوية تقوض الاتفاق الهش بين والمعارضة لوقف الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن استمرار انتهاك وقف إطلاق النار سيلقى بظلاله على المحادثات السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية.
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