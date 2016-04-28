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إعدام أسماك مملحة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى بورسعيد

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إعدام أسماك مملحة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى بورسعيد إعدام أسماك مملحة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى بورسعيد
تمكنت مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، اليوم الخميس، برئاسة إبراهيم طعيمة وأحمد ناصف، من ضبط أسماك مملحة من الدنيس تزن 600 كيلو جرام غير صالحة الاستهلاك الآدمى قبل طرحها بالأسواق الشعبية بأسعار زهيدة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط كميات مختلفة من الأغذية المغشوشة، والتى تضر بصحة المواطن كالعسل الأسود والأبيض، وكميات من المكرونة وبعض المخبوزات، من خلال التعاون مع مباحث شرطة .

حُرِر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لإعدام المضبوطات من أسماك الفسيخ والرنجة والمواد الغذائية، التى تضر بالصحة العامة، وتؤدى إلى التسمم الغذائى.

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مصر 365

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