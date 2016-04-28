"كوبلر" يرحب بتعيين قيادة عسكرية ليبية موحدة قبل التقدم لتحرير سرت

رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، مارتن كوبلر، فى تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، بمبادرة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية لتعيين قيادة موحدة لإدارة العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" فى سرت.

وكان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية قد طالب فى بيان له كل مَن سماهم "القوى العسكرية الليبية" بانتظار تعليمات المجلس الرئاسى "بصفته القائد الأعلى للجيش الليبى وفق ما نص عليه الاتفاق السياسى الذى اعتمده مجلس النواب فى 25 يناير 2016"، بتعيين قيادة مشتركة للعمليات فى مدينة سرت وتوحيد الجهود تحت قيادة المجلس الرئاسي، محذرًا كل مَن يخالف هذه التعليمات بأنه "منتهك للقوانين العسكرية ومعرقل لجهود محاربة الإرهاب ومتاجر بقضايا الوطن العادلة لتحقيق غايات ومصالح شخصية".

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