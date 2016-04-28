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أخبار فلسطين اليوم.. جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيتين بزعم محاولتهما طعن جنود

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أخبار فلسطين اليوم.. جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيتين بزعم محاولتهما طعن جنود أخبار فلسطين اليوم.. جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيتين بزعم محاولتهما طعن جنود
ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اعتقال فلسطينيتين حاولتا، اليوم الخميس، طعن جنود قرب رام الله فى الضفة الغربية، لافتًا إلى أن إحداهما أصيبت بالرصاص.

ووقع الحادث عند حاجز على أحدى الطرق، وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية، إن الفلسطينيتين كانتا تحملان سكينين واقتربتا من الجنود، فأطلق هؤلاء النار دفاعًا عن النفس.

ومن أخبار فلسطين اليوم، أدانت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلى على قتل شاب فلسطينى وشقيقته على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، صباح أمس الأربعاء".

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