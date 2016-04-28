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إحالة 6 موظفين بحى المنتزه للتحقيق بسبب الإهمال فى تطوير الأنفاق

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إحالة 6 موظفين بحى المنتزه للتحقيق بسبب الإهمال فى تطوير الأنفاق إحالة 6 موظفين بحى المنتزه للتحقيق بسبب الإهمال فى تطوير الأنفاق
أحال اللواء أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزه أول كلا من مديرة إدارة الكهرباء بالحى و5 أفراد من إدارة المتابعة الميدانية للتحقيق، بسبب عدم الإبلاغ عن ملاحظات تخص الأنفاق، وكذلك عدم متابعة الإضاءة العامة داخل نفق خالد بن الوليد ونفق 45 وسيدى بشر ومحمد نجيب وعدم متابعة إصلاحها.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية بمحاسبة كل مقصر وإحالته للتحقيق حال عدم أداء عمله على أكمل وجه.

كانت محافظة الإسكندرية قد شكلت لجنة لتطوير الأنفاق، وتم تكثيف العمل بنفق خالد بن الوليد لإنارته ونظافته استعدادا لأعياد شم النسيم.

- محافظة الإسكندرية يشكل لجنة لمتابعة أنفاق الكورنيش
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