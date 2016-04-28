مستقبل وطن ببنى سويف يكرم 100 شخصية فى احتفالات عيد العمال

تنظم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، احتفالية كبرى، الأحد القادم، لتكريم 100 شخصية عمالية، فى إطار احتفالات الحزب بعيد العمال.

وأكد وائل محفوظ، أمين عام الحزب بمحافظة بنى سويف، أن الاحتفالية ستقام تحت عنوان ( يوم العطاء فى حبك يابلدى )، مشيرًا إلى أنه، سيتم تكريم 100 شخصية عمالية خلال الاحتفالية من جميع القطاعات المختلفة.

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