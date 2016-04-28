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بالصور.. "الشباب والرياضة" تنظم مهرجان "فرسان التحدى" لذوى الإعاقة بأسوان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم، الخميس، مهرجان "فرسان التحدى" داخل ملاعب نادى أسوان الرياضى، بهدف تفعيل أنشطة ومعسكرات ورحلات وبطولات رياضية خاصة بذوى الإعاقة داخل محافظة أسوان.

حضر فاعليات المهرجان، الدكتور محمد عبد الستار، مسئول مكتب الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة، واللواء محمد عاطف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، وهانى رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وعبد المنعم إبراهيم، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بأسوان، وميرفت السمان، رئيس اتحاد لجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة، عبير الصاوى، رئيس قسم التمكين الثقافى بذوى الاحتياجات الخاصة بمديرية الثقافة بأسوان.

وتضمنت فاعليات المهرجان الذى شارك فيه، 500 شخص من طلاب مدارس التربية الخاصة، ونادى ذوى الاحتياجات الخاصة التابع لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وجمعيات التأهيل الاجتماعى، مسابقات رياضية وترويحية، بالإضافة إلى توزيع تيشيرتات ووجبات تغذية.

وأكد الدكتور محمد عبد الستار، مسئول مكتب الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من إقامة المهرجان هو مشاركة أكبر عدد من ذوى الإعاقة داخل محافظة أسوان، فى النشاطات المختلفة، والتعريف بوجود مكتب لذوى الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة ويختص بتوفير أنشطة ومعسكرات ورحلات والبطولات الرياضية الخاصة بذوى الإعاقة، والذى يعد نوعا من أنواع الدمج الرياضى للمجتمع.

وأضاف مسئول مكتب الإعاقة بوزارة الشباب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن الهدف من المهرجان أيضاً دعم بعض مراكز الشباب التى تستقبل ذوى الإعاقة عن طريق توفير بدل انتقال وتغذية لذوى الإعاقة والمدربين، وذلك لإتاحة ممارسة النشاط فى مراكز الشباب بصفة دورية أسبوعية دون وجود أدنى مشاكل.

ومن جانبه، أشار هانى رشدى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إلى أن مكاتب ذوى الاحتياجات الخاصة الذى أنشأته وزارة الشباب والرياضة فى مجموعة من محافظات الجمهورية، تتضمن العديد من الأنشطة الرياضة والفنية والاجتماعية، بجانب توعية المجتمع بأهمية ذوى الإعاقة ودمجهم بالمجتمع، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل والتشغيل، وتفعيل بروتوكولات تعاون بين المجتمع المدنى ووزارة الشباب والرياضة.

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>- أسوان: نتمنى بقاء النحاس .. والبديل "موجود"
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