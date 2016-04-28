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محافظ أسوان: إحلال وتجديد شبكات المياه يحتاج 230 مليون جنيه

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محافظ أسوان: إحلال وتجديد شبكات المياه يحتاج 230 مليون جنيه محافظ أسوان: إحلال وتجديد شبكات المياه يحتاج 230 مليون جنيه
أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان أنه يسعى جاهداً لحل مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة أن معظم شبكات المياه متهالكة وعمرها الافتراضى يتجاوز الـ70 عاماً وتحتاج لنحو 230 مليون جنيه لإحلالها وتجديدها والعاجل منها 70 مليون جنيه.

وأضاف محافظ أسوان أن مشكلة المصرف القاطع بقرية فارس بمركز كوم أمبو شهدت اتخاذ خطوات لبدء التنفيذ الفعلى للمصرف، خاصة بعد موافقة وزير الزراعة منذ أسبوع على إصدار قرار الاستيلاء على الأجزاء المتبقية واللازمة لاستكمال المشروع بعد الحصول على كل الموافقات.

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