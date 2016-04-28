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الشرطة الفرنسية تفض مظاهرات معارضة لقانون العمل المثير للجدل

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الشرطة الفرنسية تفض مظاهرات معارضة لقانون العمل المثير للجدل الشرطة الفرنسية تفض مظاهرات معارضة لقانون العمل المثير للجدل

مظاهرات في فرنسا – أرشيفية

 

شهدت باريس وعدد من المدن الفرنسية، اليوم الخميس، عدة تظاهرات جديدة ضد مشروع قانون العمل المثير للجدل في فرنسا، وقابت الشرطة المظاهرات بقنابل الغاز المسيل للدموع.

شارك آلاف المحتجين في مسيرة حاشدة انطلقت في باريس، فيما أعلن منظمو التظاهرات عزمهم مواصلة الضغط على حتى تتخلى عن مشروع القانون، سبما ذكرت روسيا اليوم.

ولجأت شرطة مكافحة الشغب لاستخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في باريس، الذين ردوا بإلقاء الحجارة وأجسام أخرى على الشرطة.

وتسبب الغاز المسيل للدموع بحالات اختناق عانى منها متظاهرون.

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