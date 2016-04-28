“اتحاد المصريين بالخارج”: لاوجود لآثار تعذيب على جثة المواطن المصري بشيكاغو

أكد محمد الجمل رئيس الاتحاد الدولي لأبناء المصريين بالخارج إن المصري محمد محمود رشدي رشدي فقد يوم 20 أبريل وتم العثور على جثته في اليوم التالي في الساعة السابعة صباحًا.

وأشار الجمل خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أنه تواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالية والنائب العام في ولاية انديانا والضابط المسؤول، حيث أكدا له أن محمد رشدي كان يعمل محاسبًا حرًا بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وتم العثور عليه السابعة صباحا في جراج لركن السيارات يوم 21 أبريل الجاري.

ونفى رئيس الاتحاد الدولي لأبناء المصريين بالخارج، وجود أي آثار تعذيب على جثة المواطن المصري، مؤكدًا أنه لم يحدد حتى الآن أي دوافع الجريمة، وأن تلك المعلومات واردة إليه من الضابط المسؤول عن التحقيق في الحادث.