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الحكومة الليبية: نوفر الدعم للجيش الوطني ليستطيع القضاء على الجماعات الإرهابية

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الحكومة الليبية: نوفر الدعم للجيش الوطني ليستطيع القضاء على الجماعات الإرهابية الحكومة الليبية: نوفر الدعم للجيش الوطني ليستطيع القضاء على الجماعات الإرهابية

الجيش الليبي..أرشيفية

قال حاتم العريب، المتحدث باسم الليبية، تعليقا على حادث مقتل عدد من المصريين أمس في مدينة بني وليد بليبيا، اليوم الخميس، إن الإرهاب لا يفرق بين مصري أو ليبيي أو أي جنسية أخرى والعالم كله يعاني منه.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الليبية، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، “الجيش والحكومة الليبية تسعى جاهدة لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات التي ترتكب الجرائم ضد المدنيين الأبرياء”.

وتابع: “نسعى لتوفير الدعم اللازم للجيش الوطني الليبي ليتمكن من القضاء على الجماعات الإرهابية”، مشيرًا إلي أن وإن المنطقة التي وقع بها حادث مقتل المصريين غير خاضعة لنا وتسيطر عليها الميليشيات.

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