الخارجية: نتابع حادث مقتل مواطن مصري بشيكاغو

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن القنصلية العامة المصرية في شيكاغو تتابع بأهتمام حادث مقتل المواطن محمد محمود رشدي، الذي اختفى يوم 20 الجاري وعثر على جثمانه في اليوم التالي بأحد صناديق النفايات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، “أنه فور ورود تلك المعلومات إلى القنصلية العامة في شيكاغو، أجرت القنصلية اتصالاتها مع السلطات المعنية، كما توجه يوم الخميس 28 الجاري القنصل العام المصري إلى ولاية إنديانا للإلتقاء مع المحقق الخاص بالواقعة”، وذلك للتعرف على مجريات التحقيق والوقوف على خلفية الحادث والإجراءات التي ستقوم بها السلطات الأمريكية في هذا الشأن.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الخارجية استدعت المسئول عن القسم القنصلي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة للتأكيد على أهمية الشفافية، وسرعة الكشف عن الجناة، في ذلك الحادث الأليم، مؤكدًا على أنه سيتم الإعلان على الفور ما يرد من معلومات إضافية في هذا الشأن.