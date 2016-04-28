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مدير أمن الغربية يتفقد مركز السنطة ويوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين

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مدير أمن الغربية يتفقد مركز السنطة ويوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين مدير أمن الغربية يتفقد مركز السنطة ويوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية مركز شرطة السنطة، ورافقه العميد ناصر عطية مأمور المركز والرائد محمود غرابة رئيس المباحث والرائد عبد القادر رزق رئيس قسم مرور السنطة.

والتقى مدير الأمن مع الضباط والأفراد العاملين بالنوبتجية والمواطنين، وشدد على ضرورة توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطن واكتساب ثقتهم، عن طريق سرعة إنهاء الإجراءات والعمل على حل مشاكلهم.

وراجع مدير الأمن خطة تأمين المركز ونبه على القوات بواجباتها المنوطة بها والظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهة حال أية تداعيات، ومر مدير الأمن على الحجز والسجن بالمركز، حيث استمع لشكوى المساجين ومطالبهم و فحص حالات الغارمين بالمركز ووجه بالعمل على مساعدتهم في سداد ديونهم وتفعيل آلية التصالح وفقاً للقانون، كما وجه مفتش الصحة للكشف الدوري على المساجين وتقديم أوجه الرعاية الصحية الكاملة لهم.

كما وجه بتطوير و تفعيل دور الأكمنة بدائرة المراكز وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين وحسن معاملتهم دون أى تجاوزات من اى نوع.


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