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أمن القاهرة ينفذ حكم تسليم قطعة أرض 12 فدانا للشركة المصرية للحراريات بالتبين

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أمن القاهرة ينفذ حكم تسليم قطعة أرض 12 فدانا للشركة المصرية للحراريات بالتبين أمن القاهرة ينفذ حكم تسليم قطعة أرض 12 فدانا للشركة المصرية للحراريات بالتبين

>تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1572/2014 إدارى التبين ضد " حنفى ع ع "، بتمكين الشركة المصرية للحراريات الكائنة بطريق كورنيش النيل دائرة قسم التبين من قطعة أرض بمساحة 12 فدانا خاصة بالشركة ومواجهة لها.

وتم تمكين الشركة من قطعه الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بفرض هيبة الدولة وسيادتها وتنفيذ القانون .

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