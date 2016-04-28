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تجديد حبس 9 متهمين بتنظيم مظاهرات ضد الدولة بينهم منسق حملة صباحى بدمياط

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تجديد حبس 9 متهمين بتنظيم مظاهرات ضد الدولة بينهم منسق حملة صباحى بدمياط تجديد حبس 9 متهمين بتنظيم مظاهرات ضد الدولة بينهم منسق حملة صباحى بدمياط
جددت النيابة العامة فى دمياط بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام لنيابات دمياط، حبس 9 متهمين 15يوما تم التحفظ عليهم أمنيا بعد مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للدولة فى ميدان سرور بمدينة دمياط يوم الاثنين الماضى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

والمتهمون هم: "شادى التوارجى، منسق حملة حمدين صباحى فى دمياط، ومحمد عادل أبوسعدة، و منذر معتز موسى، ومصطفى بكر معتز عوض، ومحمود محمد صلاح، وعبد الرحمن عادل زغلول، ووحيد فايز، ومسعد الفار، ومحمد عبد الوهاب.

يذكر أن المتهمين يواجهون اتهامات بتنظيم تظاهرات بدون ترخيص من الجهات المعنية والتحريض على إثارة الشغب والعنف.


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