القبض على موظف بجنوب الوادى أثناء بيعه أقراصا مخدرة للطلاب بالجامعة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على موظف بجامعة جنوب الوادى أثناء بيعه أقراصا مخدرة للطلاب داخل الحرم الجامعى.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط أمن جامعة جنوب الوادى "منصور م م" موظف بكلية التربية جامعة جنوب الوادى بقنا، أثناء قيامه ببيع أقراص مخدرة لطلاب الجامعة وعثر بحوزته على 10 أقراص مخدرة، تم تسليم المتهم إلى مركز شرطة قسم قنا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات.

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