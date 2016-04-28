قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق بكابل كهرباء بمنطقة إمبابة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب بكابل للكهرباء بشارع صلاح عويس بمنطقة إمبابة، نتيجة لماس كهربائى بدون وقوع أى إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من غرفة النجدة بنشوب حريق بكابل كهرباء بإمبابة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتبين اشتعال النيران فى كابل للكهرباء نتيجة لحدوث ماس كهربى وتم السيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة .

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