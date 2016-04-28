بهاء أبو شقة يرفض الحوار مع فؤاد بدراوى بعد اقتحام أنصاره لحزب الوفد

قال بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، فى بيان له، إنه يرفض الدخول فى أى حوار مع فؤاد بدراوى العضو المفصول من الوفد بعد اقتحامه مقر الحزب.

جاء هذا الرفض بعد أن اجتمع فؤاد بدراوى مع اللواء محمد الحسينى أمين صندوق حزب الوفد وطلب منه أن يتحدث مع المستشار بهاء الدين أبو شقه فكان رد أبو شقة أنه يرفض الجلوس أو الحوار مع فؤاد بدراوى، حيث أنه ليس عضوا فى الوفد ولأنه اقترف جريمة اقتحام مقر الوفد خروجا على القانون.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقه قد اتصل بمدير أمن الجيزة اليوم لحماية مقر الوفد من محاولة اقتحامه وهى المحاولة التى كان الوفد على علم بها من صباح اليوم وأصدر ابو شقه تعليماته للإدارة القانونية بالحزب بعمل بلاغ ضد المجموعة التى اقتحمت الحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

>وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقه أن مؤسسات الوفد على قلب رجل واحد وأنه تم دعوة الهيئة العليا والهيئة البرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واتحاد الشباب الوفدى واتحاد المرأة الوفدية واتحاد العمال الوفديين لاجتماع طارئ غدا الساعة الرابعة عصرا لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية ممتلكات الحزب من أى عدوان عليها.

السيد البدوى: "فؤاد بدراوى إما يرأس حزب الوفد أو يحرقه"