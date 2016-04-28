إلغاء صلاة الجمعة غدًا فى مدينة حلب السورية بسبب الغارات الجوية

قرر المجلس الشرعى فى مدينة حلب السورية، إلغاء صلاة الجمعة غدًا وإقامة صلاة الظهر تعويضًا عنها بسبب الغارات التى يشنها الطيران السوري والروسى على المدينة، بحسب بيان للمجلس اليوم الخميس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال المجلس في بيانه: "نظرًا للاستهداف التجمعات والمستشفيات والمساجد والمدارس بكافة الأسلحة.. ولخطر ذلك على المصلين، يوصى المجلس التشريعى لأول مرة بتعليق فريضة الجمعة غدًا وتعويضها بصلاة الظهر".
وقال المجلس في بيانه: "نظرًا للاستهداف التجمعات والمستشفيات والمساجد والمدارس بكافة الأسلحة.. ولخطر ذلك على المصلين، يوصى المجلس التشريعى لأول مرة بتعليق فريضة الجمعة غدًا وتعويضها بصلاة الظهر".
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