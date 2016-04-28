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موسكو تنعى جلال الماشطة رئيس بعثة جامعة الدول العربية لديها

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موسكو تنعى جلال الماشطة رئيس بعثة جامعة الدول العربية لديها موسكو تنعى جلال الماشطة رئيس بعثة جامعة الدول العربية لديها
أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن تعازيها فى وفاة رئيس بعثة جامعة الدول العربية فى موسكو جلال الماشطة، الذى وافته المنية قبل يومين فى العاصمة الروسية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الوزارة قولها -فى بيان أصدرته اليوم- "ننعى ببالغ الأسى رئيس بعثة جامعة الدول العربية فى موسكو جلال الماشطة".

وأضافت أن الفقيد الذى شغل منصبه منذ يونيو 2013، ساهم بنشاط فى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين روسيا والعالم العربي، وتمتع عن جدارة باحترام زملائه فى السلك الدبلوماسي، وكذلك جميع العاملين فى وزارة الخارجية الروسية.

يذكر أن رئيس بعثة الجامعة العربية فى موسكو الإعلامى العراقى جلال الماشطة، توفى فى أحد مشافى موسكو بسبب عجز كلوى عانى منه منذ فترة طويلة.
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