علشان تحتفل بدون مشاكل.. نصائح لحمايتك من مخاطر أكلات شم النسيم

بسبب المخاطر التى تحدث كل عام فى احتفالات شم النسيم قدم المركز القومى للبحوث مجموعة من النصائح التى توصل إليها الأطباء والباحثون داخل المركز لحماية المواطنين من أخطار كل عام.

ويقول الدكتور حسام حسن عباس، رئيس شعبة البحوث المائية بالمركز القومى للبحوث، تستقبل المستشفيات كل عام فى يوم احتفالية شم النسيم عددا كبيرا من المرضى وأنواع مختلفة من الإصابات لهذا علينا تقديم التحذيرات للجميع لحمايتهم من هذه الإصابات التى تضر بصحتهم، ومن هذه التحذيرات..

1. يجب منع استيراد الأسماك المجمدة والمبردة من الخارج إلا بعد استيفاء الشروط الصحية مع وجود شهادات صحية تثبت خلوها من الأمراض الطفيلية خاصة الأناساكس وأيضًا الأمراض الفيروسية والتأكد من ذلك بالمعامل الخاصة بوزارة الصحة والحجر البيطرى والرقابة البيطرية بوزارة الزراعة.

2. يجب عدم استخدام مياه الصرف الزراعى فى استزراع الأسماك لأنها تحتوى على نسبة عالية من العناصر الثقيلة خاصة عنصر الزئبق المميت للإنسان واحتواؤها على بقايا المبيدات الحشرية السامة للإنسان والتى قد تسبب السرطان، لذا يجب استخدام مياه النيل أولا فى الاستزراع السمكى حتى تكون هذه الأسماك نظيفة خالية من السموم ثم إعادة تدويرها لتستخدم فى زراعة النباتات والمحاصيل الزراعية.

3. يجب منع وتجريم استخدام أسماك البورى المستزرعة فى مزارع سمكية خاصة تستخدم المخلفات الحيوانية بأحواضها للتسميد وإكثار الغذاء الطبيعى فى تصنيع الفسيخ حيث إن هذه المخلفات محملة بكثير من البكتيريا التى تضر بصحة الإنسان وأهمها البوتيولينم التى تسبب التسمم الغذائى والاعتماد على البورى المصاد من مصادر المياه الطبيعية ذو الأحجام الكبيرة.

4. الاعتماد على زراعة الأسماك فى البحار (الأقفاص العائمة) حيث إن مصر غنية بمواردها المائية خاصة مياه البحر الأحمر وخصوصا فى منطقة حلايب وشلاتين.

5. يجب عدم أكل الأسماك المشفاه أو الخالية من العظم (الفيليه) والمستوردة من الخارج لأنها مجهولة المصدر ورغم رخص سعرها ونظافة لحومها إلا أنها تحتوى على فيروسات وطفيليات تضر بصحة الإنسان كما أن بعضها سام وقد يسبب الوفاة فى الحال. كما يجب أيضًا عدم اصطياد الأسماك المجهولة واستخدامها فى الأكل لأن بعضها قد يكون سامًا للإنسان والاعتماد على الأسماك المعروفة تجنبًا للمشاكل.

6. يجب عدم استعمال ملح السياحات فى تمليح الفسيخ بل وتجريمه نظرًا لخطورته على الصحة العامة واستعمال نوعية الأملاح الجيدة فى تصنيع الفسيخ. كما يجب استخدام الملح المعتمد من شركات محلية ذات جودة عالية ومدون على العبوة تاريخ التصنيع وتاريخ الانتهاء.

7. يجب تصنيع الفسيخ بطريقة صحيحة وتجنب تعرضه للشمس أثناء التصنيع لأن حرارة الشمس تجعله يتعفن ويصبح مصدرًا لكثير من بكتيريا التعفن التى تنمو به وتسبب أضرارًا صحية للإنسان وأخطرها على الإطلاق البكتيريا اللاهوائية (كلوستريديم بوتيولينم) والتى تسبب التسمم الغذائى.

8. يجب تمليح الأسماك خاصة الفسيخ فى براميل خشبية أو على الأقل بلاستيكية وعدم التمليح فى الصفائح لأن ذلك يكون سببًا فى تواجد الصدأ على سطح المنتج وهو مادة سامة وتشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.

9. الأسماك المستخدمة فى التصنيع الغذائى وقبل تمليحها يجب التأكد من أنها طازجة وليست فاسدة أو ميتة منذ فترة طويلة لتجنب وجود البكتيريا الضارة بصحة الإنسان.

10. طريقة تحضير الفسيخ أو منتجات الأسماك المملحة يجب أن تكون على درجة عالية من النقاء فى أوعية نظيفة ومعقمة وفى مصانع معتمدة وحاصلة على الجودة (على الأقل) وليست فى أماكن مجهولة الهوية والمصدر. ويتم اتباع الطرق الصحية فى نقل وتداول الأسماك التى تستخدم فى التصنيع بحيث يكون النقل والتصنيع والعرض أثناء البيع فى درجة حرارة منخفضة.

11. عدم شراء أسماك مصنعة تظهر عليها علامات فساد أهمها: ليونة فى لحم الأسماك ووجود بقع حمراء أو سمراء على الجلد أو انتفاخ أو ظهور رائحة نفاذه.

12. يرجى عدم الإسراف فى تناول الأسماك المملحة أو المدخنة (150 جراما فى الوجبة) لتجنب حدوث مشاكل صحية مع ضرورة تناول الخضراوات الطازجة (البصل والخس والملانا) لقدرتها على امتصاص الأملاح وتقليل حموضة المعدة. كما ينصح بتناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم (البقدونس والبرتقال والموز) والتى تساعد على إخراج الملح الزائد من الجسم.

13. يجب تجميد الأسماك 48 ساعة قبل أكلها وذلك لقتل ما يوجد بها من طفيليات كما يجب التخلص من الرأس والأحشاء.

14. يجب التأكد من وجود المصل الخاص بعلاج التسمم الغذائى بالبوتيوليزم فى المستشفيات الجامعية وخاصة مراكز الاستقبال فى كل محافظة لأن هذا المرض خطير جدًا ويسبب الوفاة إذا لم يؤخذ هذا المصل فورًا حيث لا يوجد إلا فى مركز السموم بقصر العينى.

15. يجب التأهب والاستعداد فى جميع مستشفيات مصر خاصة الجامعية (أقسام العناية المركزة) ليوم شم النسيم مع توافر وسائل التشخيص المعملية السريعة لحالات التسمم بالبوتيولينم لأن الوقت ليس فى صالح المريض.

16. توعية المواطنين بضرورة الابتعاد عن أكل الفسيخ أو الأسماك الفاسدة مجهولة المصدر فى يوم شم النسيم ويجب الاعتماد على مصادر بيع معروفة فى الأسواق ذات سمعة طيبة.