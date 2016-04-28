إصابة شخصين فى حادث تصادم أعلى محور المشير طنطاوى

تسبب حادث تصادم سيارتين بالقرب من كوبرى الجيش أعلى محور المشير طنطاوى فى إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور فى الاتجاهين أمام القادم من مناطق التجمع الخامس وفى طريقه إلى مدينة نصر والعكس، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة المركبات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من غرفة النجدة، بوقوع حادث تصادم أعلى محور المشير طنطاوى، وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لإزالة حطام الحادث، وتبين إصابة شخصين، وانتقلت سيارتا إسعاف إلى المكان لنقل المصابين إلى المستشفى.

- زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن

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