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فيديو.. اشتباك وتبادل لكمات بين أعضاء البرلمان التركي

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فيديو.. اشتباك وتبادل لكمات بين أعضاء البرلمان التركي فيديو.. اشتباك وتبادل لكمات بين أعضاء البرلمان التركي

مشاجرة بين الأعضاء الأتراك

 

حدث اشتباك كلامي ثم تطور إلى تبادل للكمات، اليوم الخميس، في اجتماع للجنة الدستورية في البرلمان التركي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وزملائهم من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيدين للأكراد.

وكانت قد اجتمعت اللجنة الدسورية بالبرلمان لبحث اقتراح تدعمه يقضي برفع الحصانة عن النواب الذين تسببوا بالتوتر، حسما أفادت سكاي نيوز عربية.

ومع أن الإجراء سيطبق على جميع الأحزاب السياسية، فإن معارضي الحكومة رأول في القانون إنه محاولة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، للقضاء على حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي يمكن ملاحقة نوابه أمام القضاء إذا رفعت عنهم الحصانة، بداعي اتهامهم بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور.

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