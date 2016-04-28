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أمريكا تندد بالهجوم على مستشفى في سوريا وتدعو روسيا لاستخدام نفوذها مع دمشق

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أمريكا تندد بالهجوم على مستشفى في سوريا وتدعو روسيا لاستخدام نفوذها مع دمشق أمريكا تندد بالهجوم على مستشفى في سوريا وتدعو روسيا لاستخدام نفوذها مع دمشق

جون-كيربي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الضربة الجوية التي نفذتها سوريا على مستشفى في حلب “مستهجنة” ودعت روسيا إلى استخدام نفوذها للضغط على السورية لوقف الهجمات.

وبحسب رويترز قال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية إن واشنطن ما زالت تجمع المزيد من المعلومات عن الهجوم الذي وقع على مستشفى تدعمه منظمة أطباء بلا حدود الخيرية وإن عشرات القتلى سقطوا فيه على ما يبدو.

وقال كيربي “مرة أخرى ندعو النظام لوقف هذه الهجمات الحمقاء التي تمثل بالطبع انتهاكات لوقف العمليات القتالية” ووصف القصف بأنه “مستهجن”.

ومضى يقول إن الهجوم يحمل ملامح الهجمات التي شنتها الحكومة السورية على المنشآت الطبية وعمال الطوارئ فيما سبق. وأضاف أن وقف العمليات القتالية في سوريا “معرض لخطر كبير” بسبب الانتهاكات المستمرة.

 

 

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