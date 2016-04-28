موقع إسرائيلى: القبض على خلية تابعة لداعش فى روما تخطط لاستهداف الفاتيكان

كشف موقع "واللا" الإسرائيلى النقاب عن أن الشرطة الإيطالية أصدرت قرار اعتقال بحق 6 مشتبه فيهم بأنهم على علاقة بتنظيم "داعش" الإرهابى ويخططون لتنفيذ هجمات إرهابية فى إيطاليا.

وأضاف الموقع أن 3 من الستة المشتبه بهم خططوا لتنفيذ هجمات فى الفاتيكان وضد السفارة الإسرائيلية بروما، موضحا أنه صدر أمر الاعتقال بعدما قامت الشرطة بالحصول على مكالمات هاتفية تدين المشتبه بهم.

وقال الموقع إن 5 من المشتبه بهم من أصول مغربية، وأن المشتبه السادسة هى سيدة متزوجة من إيطالى، ويستهدفون المناطق الحيوية فى روما.

وقال الموقع إن إحدى المكالمات التى تم تفريغها يقول أحد المشتبه فيهم أنه يريد أن يستهدف الصليبيين فى معقلهم أى الفاتيكان، بالإضافة إلى السفارة الإسرائيلية فى روما.

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